Казахстанская биатлонистка Вишневская вошла в ТОП-10 в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Победу в данной гонке праздновала немка Дениза Херрман.
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Казахстанка Галина Вишневская стала десятой в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победу в гонке на десять километров праздновала немка Дениза Херрман, допустившая два промаха. Второе место с отставанием в 25,8 секунды заняла француженка Жюстин Бреза (без промахов). А замкнула тройку с 48-секундным отставанием от лидера норвежка Марта Олсбу (два промаха).
Вишневская, которая допустила один промах, проиграл немецкой биатлонистке одну минуту 41,8 секунды. Стоит отметить, что Вишневская стала единственной представительницей Казахстана в гонке преследования. В мужской гонке преследования Казахстан представлен не будет.
Напомним, что Вишневская вместе с Максимом Брауном выиграли бронзовую медаль в смешанной эстафете в рамках первого этапа Кубка мира. При этом Вишневская и Браун опередили французскую пару в лице Мари Дорен-Абер и Мартена Фуркада, которые финишировали четверыми.
Для 23-летней Вишневской и 24-летнего Брауана это медаль стала первой на этапах Кубка мира. Кроме того, впервые в истории казахстанские биатлонисты поднялись на пьедестал в эстафете на Кубке мира.