Назван виновный в обысках казахстанских биатлонистов на чемпионате мира в Австрии

В Министерстве культуры и спорта РК прокомментировали допинг-скандал.
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В Министерстве культуры и спорта РК прокомментировали ситуацию с обыском казахстанских биатлонистов на чемпионате мира в Австрии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным председателя Комитета по делам спорта МКС РК Ельсияра Канагатова, инцидент произошел из-за халатного отношения врача казахстанских спортсменов.
"Мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определенные требования. Вы знаете, что кроме запрещенных препаратов, есть и не запрещенные препараты. Вы знаете, что спортсменам нужно восстанавливаться, они тоже болеют. И есть препараты, которые не запрещены Всемирной антидопинговой организацией, естественно, вместе с врачами они используют. В данной ситуации я вижу, что нарушен порядок утилизации препаратов, после использования. Возможно то, что они медикаменты бросили где-то", - сказал он.
Ельсияр Канагатов отметил, что сейчас они ожидают результаты проверок.
"В Европе сейчас активно идет работа по борьбе с терроризмом, поэтому мимо не проходят, поэтому они проверили нашу команду. Наши спортсмены допущены, вы вчера видели (…). Мы сейчас ждем результатов проверок. По данным нашего центра спортивной медицины все медикаменты, которые у наших спортсменов находятся, они не запрещены", - добавил спикер.
Ранее сообщалось, что полиция Австрии обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования. Полиция провела обыски у биатлонистов сборной Казахстана в Хохфильцене и изъяла множество медицинских препаратов. Всех спортсменов также проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.
До получения результатов организаторы решили не снимать казахстанских спортсменов с соревнований. В смешанной эстафете сборная Казахстана заняла 11-е место.