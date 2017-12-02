Баскетболиста реанимировали после остановки сердца во время матча

Игра была приостановлена на 40 минут.
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Матч американской баскетбольной студенческой лиге NCAA между командами университетов Северной и Южной Каролины едва не ознаменовалась трагедией.
В первой половине встречи у игрока Южной Каролины Тая Соломона произошла остановка сердца. Своевременная реакция медицинского персонала помогла реанимировать баскетболиста прямо на паркете и вернуть его к жизни, сообщает ABC News.
Игра была приостановлена на 40 минут. Позднее, пребывая в госпитале, Соломон поблагодарил врачей, спасших ему жизнь.
В первой половине встречи у игрока Южной Каролины Тая Соломона произошла остановка сердца. Своевременная реакция медицинского персонала помогла реанимировать баскетболиста прямо на паркете и вернуть его к жизни, сообщает ABC News.
Игра была приостановлена на 40 минут. Позднее, пребывая в госпитале, Соломон поблагодарил врачей, спасших ему жизнь.