"Он не может быть так хорош", или как занимающаяся сексом пара сорвала теннисный матч в США

Инцидент произошел на турнире серии "челленджер" в Сарасоте.
Сегодня 15:36
Кадр с видео на YouTube
Матч на турнире серии "челленджер" в Сарасоте (штат Флорида, США) между американцами Фрэнсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером был приостановлен из-за звуков секса, доносившихся из дома неподалеку от корта.
Во втором сете при счете 6:3, 3:2 в пользу Тиафо стали раздаваться женские стоны. Недоумевающие теннисисты прекратили играть.
Вначале Крюгер запустил теннисный мяч в сторону, откуда доносились звуки. Затем не выдержал уже Тиафо и крикнул: "Он не может быть так хорош!"
Сама встреча завершилась победой Тиафо со счетом 6:3, 6:2.
Во втором сете при счете 6:3, 3:2 в пользу Тиафо стали раздаваться женские стоны. Недоумевающие теннисисты прекратили играть.
Вначале Крюгер запустил теннисный мяч в сторону, откуда доносились звуки. Затем не выдержал уже Тиафо и крикнул: "Он не может быть так хорош!"
Сама встреча завершилась победой Тиафо со счетом 6:3, 6:2.