Испанский теннисист попал мячом в судью на вышке на Australian Open.
Сегодня 21:35
Кадр с видео на YouTube
Испанский теннисист Пабло Карриньо-Буста попал мячом в судью на вышке во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии с представителем Узбекистана Денисом Истоминым. Об этом сообщает Eurosport.
Испанец пытался принять подачу соперника и отбил мяч в девушку-арбитра. Карриньо-Буста извинился и встреча продолжилась.
Матч завершился победой Истомина в пяти сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2.
Испанец пытался принять подачу соперника и отбил мяч в девушку-арбитра. Карриньо-Буста извинился и встреча продолжилась.
Матч завершился победой Истомина в пяти сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2.