Баскетболисты "Астаны" стали чемпионами Казахстана

Команда выполнила все задачи, поставленные перед ней в начале сезона.

ПБК "Астана", входящий в состав Президентского клуба, выиграл чемпионат Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале баскетбольной Нацлиги столичная команда уверенно обыграла прошлогоднего чемпиона "Барсы Атырау" со счетом 94:78 (20:18, 47:35, 69:56, 94:78). Лучшим игроком матча стал легионер "Астаны" Роберт Лаури, который набрал 25 очков. Из казахстанцев в составе столичного клуба самый результативный Дмитрий Гаврилов - 18 очков.

"У меня сегодня хорошая игра получилась. Для нас было очень важно выиграть этот матч. В прошлом году "Барсы" стали чемпионами, и мы хотели вернуть чемпионство в Астану. Я очень взволнован сейчас! Хочется поехать домой, отдохнуть, и не думать ни о чем, кроме своей золотой медали", - сказал Лаури после матча.

Кроме того, баскетболисты "Астаны" были удостоены и индивидуальных наград. Так, лучшим мощным форвардом признан Антон Пономарев. А лучшим легким форвардом стал капитан "Астаны" Рустам Ергали.

"Достойный финал был, - отметил Ергали. - Самое главное, что мы выполнили тренерскую установку. Изначально было обговорено, что против "Барсов" нужно играть агрессивно, прям на грани фола. Это у нас получилось. Мы начали ломать их комбинации, и от этого у нас пошло много ошибок. Мы знали, что "Барсы" хорошо идут на подборы, мы бились, выигрывали подборы, ставили спины. Все, что нужно было для игры, мы постарались выполнить. Я думаю, тренер доволен".

Главный тренер "Астаны", греческий специалист Илиас Папатеодору выполнил все поставленные перед его командой задачи. Так, сначала был взят Кубок Казахстана, затем оформлен выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ, а теперь столичный клуб снова обладает титулом сильнейшего в Казахстане.

- Мы заслужили эту победу! - отметил Папатеодору после награждения. -Мы играли агрессивно и доминировали весь чемпионат. Я поздравляю своих игроков, в первую очередь, потому что они сделали свою работу очень хорошо. Для нас это замечательное окончание сезона, все задачи, которые нам ставили, мы выполнили - мы выиграли Кубок Казахстана, вышли в плей-офф Единой Лиги ВТБ и выиграли Нацлигу без единого поражения. Сейчас мы пару дней отдохнем, отпразднуем, а потом будем готовиться к плей-офф против ЦСКА.

- Как Вам уровень Нацлиги?

- Выше, чем в Кубке Казахстана. Потому что в Нацлиге можно заявлять на матч пару легионеров, тогда как в Кубке играют только местные баскетболисты. Но жаль, что в Нацлиге всего три команды. Чтобы чемпионат был более конкурентным, хотелось бы, чтобы команд было хотя бы штук семь. Для развития казахстанского баскетбола федерации стоило бы задуматься об этом. Потому что в Казахстане есть хорошие игроки, есть хорошие арены. И Нацлигу нужно развивать.

- Как Вы выше сказали, "Астана" в этом году выполнила все задачи. Вы готовы сесть за стол переговоров и обсудить продление своего контракта?

- Мне очень нравится здесь работать. Я наслаждаюсь своей работой. Но пока еще рано думать о переговорах по продлению контракта. Все-таки сезон еще не окончен. Потом хочу съездить домой, повидать свою семью. "Астана" - это мой первый зарубежный клуб, раньше я тренировал только греческие команды, и пока так надолго не разлучался с семьей. А потом уже будет время подумать, обсудить все с руководством "Астаны". Пока же я просто наслаждаюсь тем, что мы здесь делаем.

Отметим, что нынешний сезон Нацлиги проходил под эгидой "90-летия баскетбола в Казахстане". В связи с этим специальными юбилейными медалями были награждены деятели, внесшие большой вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране. В их числе - генеральный менеджер "Астаны", олимпийский чемпион Валерий Тихоненко.

Фото Сали Сабирова©