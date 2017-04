"Великий гонщик и человек, который всегда улыбался. Покойся с миром, друг". Как мир прощается с Микеле Скарпони

Гонщика "Астаны" не стало 22 апреля.

Ужасная новость пришла из Италии 22 апреля. Недалеко от своего дома в Филоттрано на трассе был сбит Микеле Скарпони. Гонщик велокоманды "Астаны" погиб во время тренировки - в мае он должен был с капитанской повязкой стартовать на "Джиро-д’Италия". Официальный сайт Президентского клуба "Астана" подготовил материал о том, как мир прощается с великим гонщиком.

За день до трагедии Микеле принял участие в последней гонке в жизни. На многодневке "Альпийский тур" он финишировал четвертым, и никто не мог представить, что пелотон последний раз увидел улыбку человека, который дарил радость всем окружающим.

Соболезнования от генерального менеджера "Астаны" Александра Винокурова.

Everyone at Team Sky is shocked and saddened by the loss of Michele Scarponi. Our thoughts are with his family, friends, and all at Astana. pic.twitter.com/koRf1I4qke — Team Sky (@TeamSky) 22 апреля 2017 г. Свои соболезнования выразила и британская команда Sky."Все в команде Sky в шоке и грустят о потере Микеле Скарпони. Наши мысли с его семьей, друзьями и всей "Астаной".

Американская команда BMС Rasing - со словами поддержки в адрес всех, кого задела эта трагедия.

"Наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Микеле Скарпони и всей команде "Астана". Наши мысли с вами".



Our deepest condolences go out to the family and friends of Michele Scarponi and the entire @AstanaTeam. Our thoughts are with you all. — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 22 апреля 2017 г.

Команда Gazprom - RusVelo выражает глубокие соболезнования всем родственникам и близким Микеле Скарпони, а также его команде "Астана". Микеле был одним из самых уважаемых гонщиков в пелотоне и его трагическая гибель станет большой потерей для всего велосипедного мира. All cycling world is grieving feeling heartbroken as we lost Michele Scarponi who died in the accident on the training today. We want to express deep condolences to all his relatives and the team. Michele was one of the most respected riders in the peloton and his tragic death will be a great loss for the entire cycling world. Публикация от Gazprom - RusVelo Cycling Team (@rusvelocycling) Апр 22 2017 в 2:59 PDT

Completely lost for words after learning that Michele Scarponi passed away earlier today. More than a great cyclist, a charming, happy man and an exemplary father and husband. Rest in peace, dear friend. Публикация от Movistar Team (@movistar_team) Апр 22 2017 в 1:25 PDT

Lets take a moment to look up to a hero and an unexpected death following a collision with truck. Rest in peace to Michele Scarponi and all our wishes go to his family and friends #michelescarponi #astana #restinpeace #giro #giroditalia2017 #giroditalia #giro2017 Публикация от Giro D'italia 2017 (@100th_giroditalia) Апр 23 2017 в 6:31 PDT

Absolutely devastating to see the tragic news about @MicheleScarponi . One of the nicest guys you could ever meet. RIP my friend. pic.twitter.com/hJrx4hgdoE — Mark Cavendish (@MarkCavendish) 22 апреля 2017 г.

Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi,gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo. — Alberto Contador (@albertocontador) 22 апреля 2017 г.

Michele Scarponi was one of the most loved riders in the peloton@carltonkirby leads the tributes from Eurosport pic.twitter.com/9CceZyenU3 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 22 апреля 2017 г.

Absolutely tragic news of @MicheleScarponi this morning. This is a constant risk for all Pro Cyclists. My thoughts are with his family. RIP. — Simon Clarke (@SimoClarke) 22 апреля 2017 г.

What a terrible news @MicheleScarponi. I'll never forget the times you started singing a song in the middle of peloton. #RIPMichele — Sep Vanmarcke (@sepvanmarcke) 22 апреля 2017 г.

What for sad news reached me.

RIP @MicheleScarponi i still can not imagine that this nice guy has left us.

All my energy goes to the family — Fabian cancellara (@f_cancellara) 22 апреля 2017 г.

Слова поддержки от российской команды Gazprom-RusVelo.Соболезнования от команды Movistar."Нам тяжело найти слова после того, как мы узнали новость о Микеле Скарпони. Он был не только великолепным гонщиком, но и очаровательным и счастливым человеком, примерным отцом и мужем. Покойся с миром, дорогой друг!"Гонка "Джиро-д'Италия" выражает свои соболезнования."Найдите минуту, чтобы вспомнить героя, который неожиданно погиб в аварии. Покойся с миром, Микеле Скарпони. Выражаем соболезнования его семье и друзьям".Одним из самых прекрасных людей назвал Скарпони британский гонщик, сильнейший спринтер мира Марк Кавендиш."Полностью опустошен, узнав о трагической новости о Микеле Скарпони. Один из самых прекрасных людей, которых встречал на своем пути. Покойся с миром, мой друг".Испанец Альберто Контадор выражает соболезнования своему другу."Не нахожу слов после того, как увидел новость о Микеле Скарпони. Великий гонщик и человек, который всегда улыбался. Покойся с миром, друг"Телеканал Eurosport - о том, чего лишился велоспорт."Микеле Скарпони был одним из самых любимых гонщиков в пелотоне"Бывший гонщик "Астаны" австралиец Саймон Кларк - о риске всех коллег Скарпони."Очень ужасная новость о Микеле Скарпони пришла этим утром. Это показывает, как рискуют все профессиональные велогонщики. Мои мысли с его семьей. Покойся с миром"Скарпони был одним из тех, кто всегда приносил радость. Бельгийский гонщик Сеп Ванмарке вспоминает забавный случай с Микеле."Какая ужасная новость. Я никогда не забуду, как ты начал петь песню в середине пелотона. Покойся с миром, Микеле"Швейцарец Фабиан Канчеларра, как и все мы, не хочет верить, что это могло случиться."Какая грустная новость добралась до меня. Покойся с миром, Микеле Скарпони. Я до сих пор не верю, что этот прекрасный парень покинул нас. Окажу всю поддержку его семье"Бельгиец Филип Жильбер вспоминает о гонке "Тур Ломбардия"-2010, на которой он стал победителем, а Скарпони занял второе место."Этот день в октябре 2010 года был самым тяжелым в моей жизни и карьере. Мы со Скарпо боролись до последних секунд, но относились друг к другу с большим уважением. Сегодня утром было грустно слышать о смерти этого человека, которого все так любили. Все мои мысли и поддержка - его семье, его друзьям и фанатам"

Экс-капитан "Астаны" Винченцо Нибали не верит в случившееся."Я не могу поверить, как такое могло случиться. У меня нет слов, мой друг …"

Non lo so , non c'è la faccio ! Non ho parole amico mio... — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) 22 апреля 2017 г.

Одно фото говорит больше, чем слова. Винченцо Нибали перед стартом "Тура Хорватии"



Oggi non cercavo la vittoria ad ogni costo, ma credimi, è venuto tutto semplice Amico mio!Questa vittoria è per Giacomo e Tommi! #CiaoScarpa pic.twitter.com/h7rprCD4T0 — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) 23 апреля 2017 г.

Tragedia infinita. Non esistono parole. Riposa in pace Amico mio. — Fabio Aru (@FabioAru1) 22 апреля 2017 г.

I didn't know you very well but you always showed me respect. RIP @MicheleScarponi and may we all think about his wife and kids #RIPscarponi — Rohan Dennis (@RohanDennis) 22 апреля 2017 г.

It's impossible to find the right words.I will miss you Michele Scarponi.Always friendly, smiling and a real gentleman. Sad day for cycling — Tony Martin (@tonymartin85) 22 апреля 2017 г.

We will miss this guy in the peleton, always with a smile ! RIP @MicheleScarponi https://t.co/KrJFx3MD63 — Greg Van Avermaet (@GregVanAvermaet) 22 апреля 2017 г.

L'ensemble du peloton rend hommage à Michele Scarponi / the peloton paying tribute to Michele Scarponi before the start #LBL pic.twitter.com/Qpd1tFF37Q — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) 23 апреля 2017 г.

Émotion @liegebastognel #scarponi #cycling Публикация от Ypmedias (@ypmedias) Апр 23 2017 в 2:38 PDT

#PerScarpa #ÚnicoBala #LBL @alejandvalverde Публикация от Movistar Team (@movistar_team) Апр 23 2017 в 8:25 PDT

Свою победу Нибали посвятил детям Микеле Скарпони."Я не планировал выигрывать любой ценой, но поверьте, сделать это мне помог мой друг! Эту победу хочу посвятить Джакомо и Томми. Прощай, Скарпа"Лидер "Астаны" Фабио Ару не находит слов, чтобы выразить боль."Очень ужасная трагедия. У меня нет слов. Покойся с миром, мой друг"Бывший бельгийский гонщик Джанни Мерсман вспоминает коллегу."Покойся с миром, Микеле Скарпони, один из самых веселых гонщиков в пелотоне"Австралиец Деннис Роан объясняет, почему в пелотоне любили Скарпони."Мы не были близко знакомы, но ты всегда показывал мне свое уважение. Покойся с миром, Микеле Скарпони. И давайте мы все подумаем о его жене и детях"Гонщик "Катюши" Тони Мартин называет Скарпони настоящим джентльменом."Невозможно найти нужные слова. Я буду скучать по тебе, Микеле Скарпони. Всегда дружелюбный и веселый, настоящий джентльмен. Грустный день для велоспорта"Олимпийский чемпион Рио Грег ван Авермат - о человеке, который дарил радость всем."Мы будем скучать по этому парню в пелотоне. Всегда с улыбкой. Покойся с миром, Микеле Скарпони"Участники гонки "Льеж-Бастонь-Льеж" чтят память своего друга и коллеги.Гонщики "Астаны" вышли на старт в память о Микеле.Победитель гонки "Льеж-Бастонь-Льеж" Алехандро Вальверде передаст премиальные семье Микеле."Эта победа - дань Микеле Скарпони. Мы были друзьями, и мне очень и очень грустно от того, что уходят такие молодые люди, при таких трагических обстоятельствах. Я просто не мог поверить, когда узнал о его гибели. Это трагическая новость, не только для меня, но всей команды и всего веломира. Все призовые, которые я получу от этой гонки, я отправлю его семье", - сказал Вальверде после гонки.

Партнер по команде Андрей Гривко прощается с Микеле.



RIP Grande!!! Публикация от Grivko Andriy (@andriy_grivko) Апр 22 2017 в 3:43 PDT

Сегодняшний матч начался минутой молчания в память о трагически погибшем гонщике велокоманды "Астана" Микеле Скарпони #rip Публикация от F.C. Astana (@fca.astana) Апр 23 2017 в 8:58 PDT

В память о Микеле с минуты молчания начался футбольный матч "Астана" - "Тараз" (3:0).В Италии абсолютно все спортивные мероприятия, которые проходили в выходные, начались с минуты молчания в память о Микеле. В том числе и игры 33-го тура футбольной Серии А.

Матч "Ювентус" - "Дженоа"

Чемпион мира и легендарный нападающий "Ромы" Франческо Тотти назвал гибель Скарпони потерей всего итальянского спорта.

"Всеми мыслями с семьей Микеле Скарпони. Его трагедия - это потеря для всего итальянского спорта"



Vicino alla famiglia di Michele #Scarponi. Una tragedia che tocca tutto lo sport italiano. — Francesco Totti (@Totti) 22 апреля 2017 г.

Ancora non ci credo, 5 giorni fa la tua ultima vittoria oggi la più brutta delle notizie. Un abbraccio forte alla tua famiglia. Ciao Michele pic.twitter.com/58Ol8d7Lll — Roberto Mancini (@robymancio) 22 апреля 2017 г.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Michele #Scarponi. Tutto il popolo rossonero si stringe attorno alla famiglia e agli amici — AC Milan (@acmilan) 22 апреля 2017 г.

Ciao @MicheleScarponi, il tuo sorriso mancherà a tutto il mondo dello sport pic.twitter.com/qGREqNIHzy — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 22 апреля 2017 г.

Una tragedia ha colpito il mondo dello sport, ci ha lasciato Michele #Scarponi

La #SSLazio si unisce al cordoglio della famiglia — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 22 апреля 2017 г.

Un lottatore in salita, ma sempre con il sorriso dei buoni. Ciao Michele #Scarponi. Il #ChievoVerona si unisce al cordoglio della famiglia — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 22 апреля 2017 г.

Lo vogliamo ricordare così: con questo sorriso. Un grande abbraccio da noi blucerchiati alla famiglia e agli amici di #MicheleScarponi. pic.twitter.com/asHVFNf66S — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 22 апреля 2017 г.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Michele #Scarponi. Tutta l'#ASRoma si unisce al cordoglio della famiglia — AS Roma (@OfficialASRoma) 22 апреля 2017 г.

Известный в прошлом нападающий, а ныне тренер Роберто Манчини был хорошо знаком с Микеле."Все еще не могу поверить. Всего пять дней назад ты одержал последнюю победу, а сегодня - такая ужасная новость. Обнимаю всю твою семью. Прощай, Микеле".Соболезнования выразили и футбольные клубы Италии."Милан": "Спортивный мир скорбит о потере Микеле Скарпони. "Россонери" присоединяются к соболезнованиям в адрес семьи и друзей""Болонья": "Прощай, Микеле Скарпони. Твоей улыбки не будет хватать всему мировому спорту"."Лацио": "Трагедия затронула весь спортивный мир - ушел Микеле Скарпони. "Лацио" присоединяется к соболезнованиям"."Кьево": "Ты был настоящим бойцом, который всегда дарил улыбку. Прощай, Микеле Скарпони. "Кьево" присоединяется к соболезнованиям""Сампдория": "Давайте запомним его таким счастливым. Наши искренние соболезнования семье и близким Микеле Скарпони""Рома": "Спортивный мир скорбит о потере Микеле Скарпони. Все в "Роме" присоединяются к соболезнованиям".Тренер "Лацио" Симоне Индзагги начал пресс-конференцию со слов в поддержку семьи Скарпони."Я хочу выразить свои искренние соболезнования семье Микеле Скарпони. Мы потеряли великого гонщика. Хоть я не знаком с ним лично, но я слышал от многих людей, каким прекрасным человеком он был"





Трогательный текст о Скарпони написал комментатор Eurosport Сергей Курдюков.

"Микеле Скарпони. Покойся с миром...

Убит... Меньше чем за две недели до его возрождения на вершине велоспорта - убит. Один из немногих ребят, которые на самом деле, добрые в душе, не только в этом бешеном спорте, но и в этой жизни, которая безжалостно ускользает каждую минуту - убит!..

В этом мире точно идет что-то не так, если хорошие парни умирают первыми, вам не кажется?

Не поймите меня неправильно, что я вспоминаю его достоинства именно в этот момент. И я не о его остром уме, которым он славился. Я говорю о человеческой жизни. Он был для всех другом, потому что невозможно по-другому с человеком, каким был он, если в тебе осталось хотя бы что-то человеческое. Все, кто имел радость быть рядом и близким Микеле Скарпони, могут сказать, кого наш мир потерял. Тебе не нужно быть королем, чтобы люди искренне скорбили по тебе.

Все из нас, велосипедистов, знают это чувство. Когда тяжелый грузовик цепляет тебя, как легкий камушек, и когда поток бешеной энергии сверлит спину. И ты слышишь со стороны мужика за рулем: "Б...ть, я работаю, как вол, а этот развлекается тут на велосипеде!" Большинство из них, водителей фургонов или автобусов, или люксовых лимузинов, или сидящие в четырехколесных торговых тележках на пути своей серьезной задачи в супермаркет, не желают убивать велосипедиста осознанно. Они просто слишком торопятся, они гонятся за деньгами, за властью, за признанием.

Добро пожаловать снова в джунгли. Лучше перестаньте думать все вместе. Это битва всех против каждого. Куй железо, пока горячо. Делай бабки. Это война... Пожалуйста, остановитесь!!! Разве мы уже не заплатили слишком много? Сейчас самое время включить мозги, и я говорю не только про дорогу, если вы понимаете.

Пожалуйста, хватит говорить "а что, если...". С Микеле не было "если". Он жил жизнью, которой хотел жить. Он делал то, что 37-летний человек любил делать всем своим сердцем, как подросток, который только что сел на спортивный велосипед. Он делал жизнь легче и ярче для каждого человека рядом с собой. И его жизнь сама по себе была полна ярких моментов, не важно, как тяжело иногда это давалось ему. Мне хочется вложить в эти строки смысл, который покажет вам, что он такой же человек, как я и ты, со всеми своими падениями и подъемами. Только с еще бОльшим сердцем. И это его главная черта. Я говорю не в прошедшем времени, вы заметили?

Скарпа, помолись за нас там наверху. Возможно, твоя молитва будет услышана. И люди в машине или за рулем, или просто на двух ногах подумают притормозить!!! Время, которое мы проживаем, просрочено, но еще не слишком поздно. Просто остановите это безумие. Эту гонку, которая ведет в никуда или, скорее, в черную дыру.

Замедлитесь и улыбнитесь человеку перед собой, как это делал он. Обменяйтесь шуткой или двумя, как это делал он. Микеле будет смотреть на нас сверху и улыбнется. Мы никогда не забудем твою улыбку, Скарпа. Она была отражением всего хорошего в этом мире. И есть"



Болельщикам Микеле запомнился и по тренировкам со своим другом - попугаем Фрэнки.



Michele Scarponi may have won the 2011 Giro, but he was perhaps best known for training with his parrot Frankie.



RIP. pic.twitter.com/hCyyosuzs6 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 22 апреля 2017 г.

Poignant shot of #frankje the parrot who accompanied #MicheleScarponi during his workouts waiting for his friend who's never coming back.. pic.twitter.com/337rKnZzix — ProCycling WorldTour (@_PCWT_) 24 апреля 2017 г.

Grazie a tutti Публикация от Anna Tommasi (@tommasi.anna77) Апр 22 2017 в 3:48 PDT

Фото, которое не оставит равнодушным никого."Попугай Фрэнки в ожидании друга, который уже никогда не вернется …»Супруга Микеле Анна Томмази благодарит всех за слова поддержки."Спасибо всем!"Микеле Скарпони родился 25 сентября 1979 года в городе Джези (провинция Анкона). Велоспортом он начал заниматься в восемь лет. Первую значимую победу Скарпони одержал в 1997 году, когда в 17-летнем возрасте стал чемпионом Италии среди юниоров.

Профессионалом Скарпони стал в 2002 году, подписав контракт с итальянским клубом Acqua & Sapone-Cantina Tollo. Также на родине он выступал за Domina Vacanze-Elitron, Acqua&Sapone-Caffè Mokambo и Diquigiovanni-Androni, а в Испании - за Liberty Seguros-Würth.

В 2014 году Скарпони перешел в "Астану". Он был капитаном казахстанского клуба на "Джиро-д'Италия"-2014, а в том же году сыграл одну из ключевых ролей в победе Винченцо Нибали на "Тур де Франс".

За свою карьеру Скарпони 11 раз участвовал в "Джиро-д'Италия", четырежды стартовал на "Тур де Франс" и шесть раз - на "Вуэльте". В 2011 году итальянец был признан победителем "Джиро-д'Италия" из-за дисквалификации Альберто Контадора.

Специализировавшийся на многодневках Скарпони становился победителем следующих гонок: "Велогонка Мира" (2004 года), "Неделя Коппи и Бартали" (2007), Тиррено - Адриатико (2009), "Вуэльта Каталонии" (2011) и "Неделя Ломбардии (2010).

У Скарпони осталась жена Анна и двое сыновей - близнецы Джакомо и Томми.