"Великий гонщик и человек, который всегда улыбался. Покойся с миром, друг". Как мир прощается с Микеле Скарпони

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Эспаньол Атлетико М 0:1
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 0:1
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Аталанта Болонья 3:2
Фиорентина Интер 5:4
Сассуоло Наполи 2:2
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кайрат А Экибастуз 1:0
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
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Нымме Калью Тулевик 8:0
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Айнтрахт Бр Бохум 2:0
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Грация-KZ Куаныш и К 3:2
Костанай Грация-KZ 3:1
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 4:2
Австрия Казахстан 2:3
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Венгрия Австрия 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
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Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
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Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
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Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
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Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
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Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
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Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
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Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
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Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:2
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 08:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

"Великий гонщик и человек, который всегда улыбался. Покойся с миром, друг". Как мир прощается с Микеле Скарпони

Гонщика "Астаны" не стало 22 апреля.

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4 Комментария
Фото с официального сайта "Астаны"
Фото с официального сайта "Астаны"

Ужасная новость пришла из Италии 22 апреля. Недалеко от своего дома в Филоттрано на трассе был сбит Микеле Скарпони. Гонщик велокоманды "Астаны" погиб во время тренировки - в мае он должен был с капитанской повязкой стартовать на "Джиро-д’Италия". Официальный сайт Президентского клуба "Астана" подготовил материал о том, как мир прощается с великим гонщиком.

За день до трагедии Микеле принял участие в последней гонке в жизни. На многодневке "Альпийский тур" он финишировал четвертым, и никто не мог представить, что пелотон последний раз увидел улыбку человека, который дарил радость всем окружающим.

Соболезнования от генерального менеджера "Астаны" Александра Винокурова.

We are in deep shock, it is a huge sorrow for all of us, for the family, friends and colleagues of Michele. Michele Scarponi was a great champion. This is a huge loss, no words to express my pain. On behalf of the entire Astana Team my condolences go out to the family and friends of Michele Scarponi... Мы находимся в глубоком шоке, это огромное горе для всех нас, для семьи, друзей и коллег Микеле. Микеле Скарпони был великим чемпионом. Это огромная утрата, просто нет слов, чтобы выразить свою боль. От имени всей команды "Астана" приношу соболезнования родным и близким Микеле Скарпони... @michele.scarponi ...

Публикация от Alexandr Vinokurov (@alexandrvinokurov)

Свои соболезнования выразила и британская команда Sky."Все в команде Sky в шоке и грустят о потере Микеле Скарпони. Наши мысли с его семьей, друзьями и всей "Астаной".

Американская команда BMС Rasing - со словами поддержки в адрес всех, кого задела эта трагедия.
"Наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Микеле Скарпони и всей команде "Астана". Наши мысли с вами".


Слова поддержки от российской команды Gazprom-RusVelo.

Команда Gazprom - RusVelo выражает глубокие соболезнования всем родственникам и близким Микеле Скарпони, а также его команде "Астана". Микеле был одним из самых уважаемых гонщиков в пелотоне и его трагическая гибель станет большой потерей для всего велосипедного мира. All cycling world is grieving feeling heartbroken as we lost Michele Scarponi who died in the accident on the training today.  We want to express deep condolences to all his relatives and the team. Michele was one of the most respected riders in the peloton and his tragic death will be a great loss for the entire cycling world.

Публикация от Gazprom - RusVelo Cycling Team (@rusvelocycling)


Соболезнования от команды Movistar.
"Нам тяжело найти слова после того, как мы узнали новость о Микеле Скарпони. Он был не только великолепным гонщиком, но и очаровательным и счастливым человеком, примерным отцом и мужем. Покойся с миром, дорогой друг!"

Гонка "Джиро-д'Италия" выражает свои соболезнования.
"Найдите минуту, чтобы вспомнить героя, который неожиданно погиб в аварии.  Покойся с миром, Микеле Скарпони. Выражаем соболезнования его семье и друзьям".

Одним из самых прекрасных людей назвал Скарпони британский гонщик, сильнейший спринтер мира Марк Кавендиш.
"Полностью опустошен, узнав о трагической новости о Микеле Скарпони. Один из самых прекрасных людей, которых встречал на своем пути. Покойся с миром, мой друг".

Испанец Альберто Контадор выражает соболезнования своему другу.
"Не нахожу слов после того, как увидел новость о Микеле Скарпони. Великий гонщик и человек, который всегда улыбался. Покойся с миром, друг"

Телеканал Eurosport - о том, чего лишился велоспорт.
"Микеле Скарпони был одним из самых любимых гонщиков в пелотоне"

Бывший гонщик "Астаны" австралиец Саймон Кларк - о риске всех коллег Скарпони.
"Очень ужасная новость о Микеле Скарпони пришла этим утром. Это показывает, как рискуют все профессиональные велогонщики. Мои мысли с его семьей. Покойся с миром"

Скарпони был одним из тех, кто всегда приносил радость. Бельгийский гонщик Сеп Ванмарке вспоминает забавный случай с Микеле.
"Какая ужасная новость. Я никогда не забуду, как ты начал петь песню в середине пелотона. Покойся с миром, Микеле"

Швейцарец Фабиан Канчеларра, как и все мы, не хочет верить, что это могло случиться.
"Какая грустная новость добралась до меня. Покойся с миром, Микеле Скарпони. Я до сих пор не верю, что этот прекрасный парень покинул нас. Окажу всю поддержку его семье"

Бельгиец Филип Жильбер вспоминает о гонке "Тур Ломбардия"-2010, на которой он стал победителем, а Скарпони занял второе место.
"Этот день в октябре 2010 года был самым тяжелым в моей жизни и карьере. Мы со Скарпо боролись до последних секунд, но относились друг к другу с большим уважением. Сегодня утром было грустно слышать о смерти этого человека, которого все так любили. Все мои мысли и поддержка - его семье, его друзьям и фанатам"

Экс-капитан "Астаны" Винченцо Нибали не верит в случившееся."Я не могу поверить, как такое могло случиться. У меня нет слов, мой друг …"

Одно фото говорит больше, чем слова. Винченцо Нибали перед стартом "Тура Хорватии"


Свою победу Нибали посвятил детям Микеле Скарпони.
"Я не планировал выигрывать любой ценой, но поверьте, сделать это мне помог мой друг! Эту победу хочу посвятить Джакомо и Томми. Прощай, Скарпа"

Лидер "Астаны" Фабио Ару не находит слов, чтобы выразить боль.
"Очень ужасная трагедия. У меня нет слов. Покойся с миром, мой друг"

Бывший бельгийский гонщик Джанни Мерсман  вспоминает коллегу.
"Покойся с миром, Микеле Скарпони, один из самых веселых гонщиков в пелотоне"

Австралиец Деннис Роан объясняет, почему в пелотоне любили Скарпони.
"Мы не были близко знакомы, но ты всегда показывал мне свое уважение.  Покойся с миром, Микеле Скарпони. И давайте мы все подумаем о его жене и детях"

Гонщик "Катюши" Тони Мартин называет Скарпони настоящим джентльменом.
"Невозможно найти нужные слова. Я буду скучать по тебе, Микеле Скарпони. Всегда дружелюбный и веселый, настоящий джентльмен. Грустный день для велоспорта"

Олимпийский чемпион Рио Грег ван Авермат - о человеке, который дарил радость всем.
"Мы будем скучать по этому парню в пелотоне. Всегда с улыбкой. Покойся с миром, Микеле Скарпони"

Участники гонки "Льеж-Бастонь-Льеж" чтят память своего друга и коллеги.

Гонщики "Астаны" вышли на старт в память о Микеле.


Émotion @liegebastognel #scarponi  #cycling

Публикация от Ypmedias (@ypmedias)


Победитель гонки "Льеж-Бастонь-Льеж" Алехандро Вальверде передаст премиальные семье Микеле.
"Эта победа - дань Микеле Скарпони. Мы были друзьями, и мне очень и очень грустно от того, что уходят такие молодые люди, при таких трагических обстоятельствах. Я просто не мог поверить, когда узнал о его гибели. Это трагическая новость, не только для меня, но всей команды и всего веломира. Все призовые, которые я получу от этой гонки, я отправлю его семье", - сказал Вальверде после гонки.

#PerScarpa #ÚnicoBala #LBL @alejandvalverde

Публикация от Movistar Team (@movistar_team)

Партнер по команде Андрей Гривко прощается с Микеле.

RIP Grande!!!

Публикация от Grivko Andriy (@andriy_grivko)


В память о Микеле с минуты молчания начался футбольный матч "Астана" - "Тараз" (3:0).

В Италии абсолютно все спортивные мероприятия, которые проходили в выходные, начались с минуты молчания в память о Микеле. В том числе и игры 33-го тура футбольной Серии А.

Матч "Ювентус" - "Дженоа"

Чемпион мира и легендарный нападающий "Ромы" Франческо Тотти назвал гибель Скарпони потерей всего итальянского спорта.
"Всеми мыслями с семьей Микеле Скарпони. Его трагедия - это потеря для всего итальянского спорта"


Известный в прошлом нападающий, а ныне тренер Роберто Манчини был хорошо знаком с Микеле.
"Все еще не могу поверить. Всего пять дней назад ты одержал последнюю победу, а сегодня - такая ужасная новость. Обнимаю всю твою семью. Прощай, Микеле".


Соболезнования выразили и футбольные клубы Италии.
"Милан": "Спортивный мир скорбит о потере Микеле Скарпони. "Россонери" присоединяются к соболезнованиям в адрес семьи и друзей"


"Болонья": "Прощай, Микеле Скарпони. Твоей улыбки не будет хватать всему мировому спорту".


"Лацио": "Трагедия затронула весь спортивный мир - ушел Микеле Скарпони. "Лацио" присоединяется к соболезнованиям".


"Кьево": "Ты был настоящим бойцом, который всегда дарил улыбку. Прощай, Микеле Скарпони. "Кьево" присоединяется к соболезнованиям"

 
"Сампдория": "Давайте запомним его таким счастливым. Наши искренние соболезнования семье и близким Микеле Скарпони"


"Рома": "Спортивный мир скорбит о потере Микеле Скарпони. Все в "Роме" присоединяются к соболезнованиям".


Тренер "Лацио" Симоне Индзагги начал пресс-конференцию со слов в поддержку семьи Скарпони.
"Я хочу выразить свои искренние соболезнования семье Микеле Скарпони. Мы потеряли великого гонщика. Хоть я не знаком с ним лично, но я слышал от многих людей, каким прекрасным человеком он был"


Трогательный текст о Скарпони написал комментатор Eurosport Сергей Курдюков.
"Микеле Скарпони. Покойся с миром...

Убит... Меньше чем за две недели до его возрождения на вершине велоспорта - убит. Один из немногих ребят, которые на самом деле, добрые в душе, не только в этом бешеном спорте, но и в этой жизни, которая безжалостно ускользает каждую минуту - убит!..

В этом мире точно идет что-то не так, если хорошие парни умирают первыми, вам не кажется?

Не поймите меня неправильно, что я вспоминаю его достоинства именно в этот момент. И я не о его остром уме, которым он славился. Я говорю о человеческой жизни. Он был для всех другом, потому что невозможно по-другому с человеком, каким был он, если в тебе осталось хотя бы что-то человеческое. Все, кто имел радость быть рядом и близким Микеле Скарпони, могут сказать, кого наш мир потерял. Тебе не нужно быть королем, чтобы люди искренне скорбили по тебе.

Все из нас, велосипедистов, знают это чувство. Когда тяжелый грузовик цепляет тебя, как легкий камушек, и когда поток бешеной энергии сверлит спину. И ты слышишь со стороны мужика за рулем: "Б...ть, я работаю, как вол, а этот развлекается тут на велосипеде!" Большинство из них, водителей фургонов или автобусов, или люксовых лимузинов, или сидящие в четырехколесных торговых тележках на пути своей серьезной задачи в супермаркет, не желают убивать велосипедиста осознанно. Они просто слишком торопятся, они гонятся за деньгами, за властью, за признанием.

Добро пожаловать снова в джунгли. Лучше перестаньте думать все вместе. Это битва всех против каждого. Куй железо, пока горячо. Делай бабки. Это война... Пожалуйста, остановитесь!!! Разве мы уже не заплатили слишком много? Сейчас самое время включить мозги, и я говорю не только про дорогу, если вы понимаете.

Пожалуйста, хватит говорить "а что, если...". С Микеле не было "если". Он жил жизнью, которой хотел жить. Он делал то, что 37-летний человек любил делать всем своим сердцем, как подросток, который только что сел на спортивный велосипед. Он делал жизнь легче и ярче для каждого человека рядом с собой. И его жизнь сама по себе была полна ярких моментов, не важно, как тяжело иногда это давалось ему. Мне хочется вложить в эти строки смысл, который покажет вам, что он такой же человек, как я и ты, со всеми своими падениями и подъемами. Только с еще бОльшим сердцем. И это его главная черта. Я говорю не в прошедшем времени, вы заметили?

Скарпа, помолись за нас там наверху. Возможно, твоя молитва будет услышана. И люди в машине или за рулем, или просто на двух ногах подумают притормозить!!! Время, которое мы проживаем, просрочено, но еще не слишком поздно. Просто остановите это безумие. Эту гонку, которая ведет в никуда или, скорее, в черную дыру.

Замедлитесь и улыбнитесь человеку перед собой, как это делал он. Обменяйтесь шуткой или двумя, как это делал он. Микеле будет смотреть на нас сверху и улыбнется. Мы никогда не забудем твою улыбку, Скарпа. Она была отражением всего хорошего в этом мире. И есть"

Болельщикам Микеле запомнился и по тренировкам со своим другом - попугаем Фрэнки.


Фото, которое не оставит равнодушным никого.
"Попугай Фрэнки в ожидании друга, который уже никогда не вернется …»

Супруга Микеле Анна Томмази благодарит всех за слова поддержки.
"Спасибо всем!"

Grazie a tutti

Публикация от Anna Tommasi (@tommasi.anna77)



Микеле Скарпони родился  25 сентября 1979 года в городе Джези (провинция Анкона). Велоспортом он начал заниматься в восемь лет.  Первую значимую победу Скарпони одержал в 1997 году, когда в 17-летнем возрасте стал чемпионом Италии среди юниоров.

Профессионалом Скарпони стал в 2002 году, подписав контракт с итальянским клубом Acqua & Sapone-Cantina Tollo. Также на родине он выступал за Domina Vacanze-Elitron, Acqua&Sapone-Caffè Mokambo и Diquigiovanni-Androni, а в Испании - за Liberty Seguros-Würth.

В 2014 году Скарпони перешел в "Астану". Он был капитаном казахстанского клуба на "Джиро-д'Италия"-2014, а в том же году сыграл одну из ключевых ролей в победе Винченцо Нибали на "Тур де Франс".

За свою карьеру Скарпони 11 раз участвовал в "Джиро-д'Италия", четырежды стартовал на "Тур де Франс" и шесть раз - на "Вуэльте". В 2011 году итальянец был признан победителем "Джиро-д'Италия" из-за дисквалификации Альберто Контадора.

Специализировавшийся на многодневках Скарпони становился победителем следующих гонок: "Велогонка Мира" (2004 года), "Неделя Коппи и Бартали" (2007), Тиррено - Адриатико (2009), "Вуэльта Каталонии" (2011) и "Неделя Ломбардии (2010).

У Скарпони осталась жена Анна и двое сыновей - близнецы Джакомо и Томми.

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
ТТ 44 Сегодня 13:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2012
Даааа. Великий веселчак всех Гранд Туров. Все мы ждали его победы в этом году на Джиро. Осиротела Велокоманда Астана. Ой как тяжко. Но думаю в память о Микеле Астана должна выиграть
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Kuanysh Manambayev Сегодня 14:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 628
Аллам алдыңнын жарылқасын! Иманың жолдас болсын!!!
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Mr Сегодня 15:18
Статус: Профи
Рейтинг: 411
Светлая память!
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Максат Максат Сегодня 15:22
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Скорее всего не смогу посмотреть Джиро2017,мне лично будет очень тяжело наблюдать за гонкой без Скарпони! Покойся с миром, Чемпион!
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