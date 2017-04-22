Матчи чемпионата Италии по футболу начались с минуты молчания в память о погибшем гонщике "Астаны" Скарпони

У спортсмена остались жена и двое детей.
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Фото с официального сайта "Астаны"
Все матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу начались с минуты молчания в память о погибшем гонщике велокоманды "Астана" Микеле Скарпони, передает корреспондент Vesti.kz.
Утром, 22 апреля, Скорпони был сбит микроавтобусом на трассе около Филоттрано, где проживал последние годы вместе с семьей. Гонщик умер на месте, ему было 37 лет. За день до этого Скарпони финишировал четвертым на "Альпийском туре".
Все спортивные мероприятия, проходившие в Италии в выходные, начались с минуты молчания. Такое решение принял Национальный олимпийский комитет страны.
Серия А еще до решения итальянского НОКа постановила, что матчи 33-го тура начнутся с минуты молчания. На данный момент в туре состоялись семь из восьми игр, а заключительная встреча "Рома" - "Пескара" пройдет в ночь с 24 на 25 апреля и начнется в 00:45 по астанинскому времени.
Матч "Ювентус" - "Дженоа" (4:0). Фото Reuters©
Микеле Скарпони родился 25 сентября 1979 в городе Джези (провинция Анкона). Велоспортом он начал заниматься в восемь лет. Первую значимую победу Скарпони одержал в 1997 году, когда в 17-летнем возрасте стал чемпионом Италии среди юниоров.
Профессионалом Скарпони стал в 2002 году, подписав контракт с итальянским клубом Acqua&Sapone-Cantina Tollo. Также на родине он выступал за Domina Vacanze-Elitron, Acqua&Sapone-Caffè Mokambo и Diquigiovanni-Androni, а в Испании - за Liberty Seguros-Würth.
В 2014 году Скарпони перешел в "Астану". Он был капитаном казахстанского клуба на "Джиро-д'Италия"-2014, а в том же году сыграл одну из ключевых ролей в победе Винченцо Нибали на "Тур де Франс".
За свою карьеру Скарпони 11 раз участвовал в "Джиро-д'Италия", четырежды стартовал на "Тур де Франс" и шесть раз - на "Вуэльте". В 2011 году итальянец был признан победителем "Джиро-д'Италия" из-за дисквалификации Альберто Контадора.
Специализировавшийся на многодневках Скарпони становился победителем следующих гонок: "Велогонка Мира" (2004 года), "Неделя Коппи и Бартали" (2007), Тиррено - Адриатико (2009), "Вуэльта Каталонии" (2011) и "Неделя Ломбардии (2010).
У Скорпони осталась жена Анна и двое сыновей - близнецы Джакомо и Томми. В мае он должен был стартовать на "Джиро-д'Италия" в качестве капитана "Астаны".
Похороны Скарпони состоятся завтра, 25 апреля, в Филоттрано, что в 29 километрах от его родного Джези.
Утром, 22 апреля, Скорпони был сбит микроавтобусом на трассе около Филоттрано, где проживал последние годы вместе с семьей. Гонщик умер на месте, ему было 37 лет. За день до этого Скарпони финишировал четвертым на "Альпийском туре".
Все спортивные мероприятия, проходившие в Италии в выходные, начались с минуты молчания. Такое решение принял Национальный олимпийский комитет страны.
Серия А еще до решения итальянского НОКа постановила, что матчи 33-го тура начнутся с минуты молчания. На данный момент в туре состоялись семь из восьми игр, а заключительная встреча "Рома" - "Пескара" пройдет в ночь с 24 на 25 апреля и начнется в 00:45 по астанинскому времени.
Матч "Ювентус" - "Дженоа" (4:0). Фото Reuters©
Микеле Скарпони родился 25 сентября 1979 в городе Джези (провинция Анкона). Велоспортом он начал заниматься в восемь лет. Первую значимую победу Скарпони одержал в 1997 году, когда в 17-летнем возрасте стал чемпионом Италии среди юниоров.
Профессионалом Скарпони стал в 2002 году, подписав контракт с итальянским клубом Acqua&Sapone-Cantina Tollo. Также на родине он выступал за Domina Vacanze-Elitron, Acqua&Sapone-Caffè Mokambo и Diquigiovanni-Androni, а в Испании - за Liberty Seguros-Würth.
В 2014 году Скарпони перешел в "Астану". Он был капитаном казахстанского клуба на "Джиро-д'Италия"-2014, а в том же году сыграл одну из ключевых ролей в победе Винченцо Нибали на "Тур де Франс".
За свою карьеру Скарпони 11 раз участвовал в "Джиро-д'Италия", четырежды стартовал на "Тур де Франс" и шесть раз - на "Вуэльте". В 2011 году итальянец был признан победителем "Джиро-д'Италия" из-за дисквалификации Альберто Контадора.
Специализировавшийся на многодневках Скарпони становился победителем следующих гонок: "Велогонка Мира" (2004 года), "Неделя Коппи и Бартали" (2007), Тиррено - Адриатико (2009), "Вуэльта Каталонии" (2011) и "Неделя Ломбардии (2010).
У Скорпони осталась жена Анна и двое сыновей - близнецы Джакомо и Томми. В мае он должен был стартовать на "Джиро-д'Италия" в качестве капитана "Астаны".
Похороны Скарпони состоятся завтра, 25 апреля, в Филоттрано, что в 29 километрах от его родного Джези.