"Астана Арланс" сравнял счет с "Куба Домадорес" и перевел финал WSB в дополнительный 11-й бой

При этом "арланы" были в шаге от поражения.
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- "Астана Арланс" оказался в шаге от поражения в финале WSB
Казахстанский клуб "Астана Арланс" сравнял счет во встрече с "Куба Домадорес" в рамках финала седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В десятом поединке противостояния в весовой категории до 69 килограммов встречались Асланбек Шымбергенов и Роньель Иглесиас. В этой паре победу одержал казахстанский боксер.
Таким образом, счет стал равным - 5-5. При этом по ходу противостояния "арланы" проигрывали в три очка и были в шаге от поражения.
Чемпион седьмого сезона WSB будет определен по итогам дополнительного 11-го боя, в котором встретятся Олжас Байниязов и Фрэнк Залдивар (до 52 килограммов).
Прямую трансляцию этого противостояния можно посмотреть здесь.