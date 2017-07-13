Сафиуллин победил Альвареса и сократил до минимума отставание "Астана Арланс" от "Куба Домадорес" в финале WSB

"Арланы" выиграли второй бой кряду после серии из пяти проигранных.
Сегодня 19:46
Ссылки по теме:
- Супертяж Бокаев прервал серию поражений "Астана Арланс" в финале WSB с "Куба Домадорес"
- "Астана Арланс" оказался в шаге от поражения в финале WSB
Фото: ©Жигер Абенов/ Vesti.kz
Боксер "Астана Арланс" Закир Сафиуллин сократил до минимума отставание казахстанской команды от "Куба Домадорес" в финале Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 60 килограммов Сафиуллину противостоял Лазаро Альварес. В этой паре победа раздельным решением судей осталась за казахстанцем, который принес "арланам" четвертое очко.
Таким образом, счет в противостоянии стал 5-4 в пользу кубинцев.
В случае равенства по итогам десяти боев для выявления победителя будет проведен дополнительный - 11-й.
В весовой категории до 60 килограммов Сафиуллину противостоял Лазаро Альварес. В этой паре победа раздельным решением судей осталась за казахстанцем, который принес "арланам" четвертое очко.
Таким образом, счет в противостоянии стал 5-4 в пользу кубинцев.
В случае равенства по итогам десяти боев для выявления победителя будет проведен дополнительный - 11-й.