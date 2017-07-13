Прямая трансляция финала WSB "Астана Арланс" - "Куба Домадорес"

Все бои пройдут в один день, начало в 15:00.
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Сегодня, 15 июля, в столице Казахстана пройдет финал Всемирной серии бокса (WSB), в котором встретятся боксеры "Астана Арланс" и команды "Куба Домадорес".
Начало поединков - в 15:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию, которую покажут Vesti.kz, можно будет посмотреть здесь.
Комментировать данный матч будут Уалихан Косанбай (на казахском языке) и Роман Кушпелев (на русском языке).
Добавим, что финал состоится в один день, а это значит, что зрители и болельщики смогут увидеть все десять поединков в заявленных весовых категориях подряд.
Также в данном противостоянии определится самая титулованная команда WSB. До финального матча "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" имеют в активе по две победы в турнире.
Составы пар (первыми указаны боксеры "Астана Арланс"):
До 49 килограммов - Темиртас Жусупов - Йоханус Аргилагос;
До 52 килограммов - Олжас Саттыбаев - Йосбани Вейтиа;
До 56 килограммов - Ильяс Сулейменов - Хавьер Ибаньес;
До 60 килограммов - Закир Сафиуллин - Лазаро Альварес;
До 64 килограммов - Дилмурат Мижитов - Энди Круз;
До 69 килограммов - Асланбек Шымбергенов - Роньель Иглесиас;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул -Арлен Лопес;
До 81 килограмма - Арман Рысбек - Хулио Ла Крус;
До 91 килограмма - Антон Пинчук - Эрисланди Савон;
Свыше 91 килограмма - Олжас Бокаев - Йоандри Тоирак.
Дополнительный бой - до 52 килограммов - Олжас Байниязов - Фрэнк Залдивар.