Vesti.kz покажут в прямом эфире заключительный матч "Астана Арланс" на групповой стадии WSB

Соперником казахстанских боксеров будет команда из Китая.
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Vesti.kz эксклюзивно покажут прямую трансляцию матча шестого тура Всемирной серии бокса (WSB) между "Астана Арланс" и "Чайна Драгонс" в Интернете.
Матчевая встреча состоится 22 апреля в Санье (Китай) и начнется в 17:30 по времени Астаны. Прямую трансляцию в Интернете можно будет посмотреть здесь. Комментировать на Vesti.kz данную встречу будут Роман Кушпелев и Уалихан Косанбай. Трансляция будет идти на русском и казахском языках.
В случае победы над китайским клубом "Астана Арланс" обеспечит себе первое место в группе С. В данный момент казахстанская команда с 12 очками возглавляет "группу смерти". У идущего вторым "Узбек Тайгерс" - девять баллов.
С составом "арланов" на этот матч можно ознакомиться здесь. Напомним, что в первой встрече, которая состоялась в Атырау, сильнее оказались казахстанские боксеры со счетом 5:0.