"Астана Арланс" проведет домашние бои четвертьфинала WSB на 12-тысячной арене в Алматы

Казахстанский клуб имеет шансы выйти в плей-офф с первого места.
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Боксерский клуб "Астана Арланс" определился с местом проведения четвертьфинала Всемирной серии бокса (WSB) в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
В 1/4 финала каждая пара проведет по матчевой встрече дома и в гостях. Домашние поединки "Астана Арланс" на этой стадии состоятся 20 мая на "Алматы Арене", которая вмещает 12 тысяч зрителей. Билеты на это событие можно купить здесь.
Соперник "Астана Арланс" в четвертьфинале пока неизвестен. Казахстанский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф и имеет шанс выйти из группы с первого места, если 21 апреля в гостях победит китайский "Чайна Драгонс". В параллельной встрече этой группы российский клуб "Патриот Боксинг Тим" дома встретится с "Узбек Тайгерс".
В группе С лидирует "Астана Арланс" (12 очков). Далее расположились "Узбек Тайгерс" (9 очков), "Патриот Боксинг Тим" (7) и "Чайна Драгонс" (3).