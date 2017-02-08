Горячий анонс к поединкам "Астана Арланс" против "Узбек Тайгерс"

Данная встреча станет первой домашней для казахстанской команды.
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Уже в эти выходные, 18 февраля, казахстанский клуб "Астана Арланс", входящий в состав Президентского клуба "Астана", проведет в рамках Всемирной серии бокса (WSB) первую домашнюю встречу в новом сезоне. Соперниками наших спортсменов будут узбекские боксеры, которые являются чуть ли не самыми принципиальными оппонентами на любительском ринге.
Встреча с командой "Узбек Тайгерс" состоится 18 февраля во Дворце спорта "Жастар" в Талдыкоргане. При этом отдельным событием будут являться пресс-конференция и процедура взвешивания, которые состоятся за день до поединков. Каждый фанат и любитель бокса сможет принять участие в них, так как вход на мероприятие будет свободным. Состоится традиционная часть матчей на первом этаже отеля "Гранд Коктем" в 12:00, 17 февраля.
На сам вечер бокса цены билетов варьируются от 200 до 3 000 тенге. Цена зависит от расположения места. Например, билет на трибунах (количество мест - 1 676) стоит от 200 до 1 000 тенге. Также в продаже имеются места в партере (422 билета) стоимостью от 1 500 до 3 000 тенге. Приобрести билеты можно в двух местах: в кассах Дворца спорта "Жастар" (с 10:00 до 20:00) и во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова (с 10:00 до 18:00).
Начало встречи с "Узбек Тайгерс" - в 18:00. Транслировать матч будет телеканал "Хабар". Составы команд будут объявлены позже. С превью к этой встрече можно ознакомиться здесь.