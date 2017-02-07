Больше чем просто бокс. Превью ко встрече Astana Arlans - Uzbek Tigers в WSB

Встреча состоится 18 февраля в Талдыкоргане.

Уже в эти выходные, 18 февраля, казахстанский клуб "Астана Арланс", входящий в состав Президентского клуба "Астана", проведет в рамках Всемирной серии бокса (WSB) первую домашнюю встречу в новом сезоне. Соперниками наших спортсменов станут узбекские боксеры, которые являются чуть ли не самыми принципиальными оппонентами на любительском ринге. Все, что нужно знать о грядущем матче, в материале Vesti.kz.



Жеребьевка определила "арланов" в одну из тяжелейших групп нынешней серии. Эксперты, тренеры сразу же окрестили ее "группой смерти". Иначе и не скажешь, когда в соперниках числятся Россия, Узбекистан и набравший ход Китай.



Дебютная встреча прошла для "Астана Арланс" вполне удачно. Не сказать, что победа над российской командой Patriot Boxing Team была безоговорочной. Однако тот факт, что бои прошли на выезде, добавляет некоторые бонусы казахстанской команде. Подробнее о матче можно прочитать здесь.



Фото с матча Patriot Boxing Team - "Астана Арланс"





Ко второму матчу седьмого сезона "арланы" подходят в качестве одного из лидеров группы C. Первую строчку они разделяют с китайским клубом China Dragons, в активе которого также победа.



"Драконы" 4 февраля со счетом 3:2 победили как раз-таки будущих соперников казахстанцев - боксеров из Uzbek Tigers. Кстати, стоит отметить, что для узбекских мастеров приезд в Талдыкорган станет второй выездной встречей подряд, что придает "Астане Арланс" некоторое преимущество.



В Китай "тигры" повезли не самый сильный состав. Потому их проигрыш сенсационным назвать нельзя. Точно также нельзя полагать, что и в Казахстан они повезут резерв. Все-таки наше с ними соперничество в ринге давно приобрело особый статус. И всегда бои носят принципиальный характер.



Фото с матча China Dragons - Uzbek Tigers



Будь то чемпионат мира или Олимпиада - всегда ожидается бескомпромиссная борьба. Тем более, в WSB у "Астана Арланс" также свои счеты с Uzbek Tigers.

Команды уже встречались в шестом сезоне в групповом этапе соревнований. В феврале прошлого года в выездном матче , который прошел в Ташкенте, "Астана Арланс" потерпела поражение. Причем "тигры" победили досрочно, выиграв три первых поединка. Итоговый командный счет составил 4:1 в пользу узбекских боксеров.







Далее команды пересеклись уже на родной для "арланов" территории. В апреле 2016 года в Усть-Каменогорске "Астана Арланс" восстановила равновесие в серии противостояний. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "волков", позволив им выйти в четвертьфинал WSB.



Новая встреча с одними из сильнейших боксеров состоится 18 февраля во Дворце спорта "Жастар" в Талдыкоргане. При этом отдельным событием будет являться пресс-конференция и процедура взвешивания, которые состоятся за день до поединков. Каждый фанат и любитель бокса сможет принять участие в них, так как вход на мероприятие будет свободным. Состоится традиционная часть матчей на первом этаже отеля "Гранд Коктем" в 12:00, 17 февраля.



Фото с прошлогодней встречи боксеров





На сам вечер бокса цена билетов варьируется от 200 до 3 тысяч тенге. Цена зависит от расположения места. Например, билет на трибунах (количество мест - 1 676) стоит от 200 до 1 000 тенге. Также в продаже имеются места в партере (422 билета) со стоимостью от 1 500 до 3 000 тенге.



Приобрести билеты можно в двух местах: в кассах Дворца спорта "Жастар" (с 10:00 до 20:00) и во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова (с 10:00 до 18:00).



Фото с прошлогодней встречи боксеров





Добавим, что начало встречи с Uzbek Tigers состоится в 18:00. Транслировать матч будет телеканал "Хабар". Составы команд будут объявлены позже.



Фото пресс-службы ПК "Астана" и с официального сайта WSB