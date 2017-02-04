Улыбка в ринге - это моя тактика ведения боя - автор победного для "Астана Арланс" очка Пинчук

Казахстанец принес казахстанскому клубу победу на старте сезона в WSB.
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Антон Пинчук по открытой тренировке перед матчем. Фото "Академии бокса"
Боксер казахстанского клуба "Астана Арланс" Антон Пинчук прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свой поединок в стартовом матче VII сезона WSB против россиянина Ильи Квасникова из Patriot Boxing Team.
- Поделитесь впечатлениями от поединка с Ильей Квасниковым в рамках встречи с российской командой в WSB.
- Бой на самом деле прошел тяжело для меня. Тем более он был принципиальным - от него зависела победа нашей общей команды. Большая ответственность была на плечах, понятное дело, переживал. Но, слава Богу, все прошло в нужном для нас ритме. Соперник был физически очень крепкий, поэтому мы взяли его за счет скорости и работы ног. Был такой нюанс, что изначально мы готовились к другому сопернику, но за несколько дней до матча российская команда произвела замену. Поэтому мы кардинально изменили подготовку. Пришлось выезжать на старом багаже, применять все ключи к данному сопернику. И это дало свои результаты, я одержал победу и принес победу всей своей команде. Одержать победу в гостях дорогого стоит. Поэтому мы все очень рады и очень сильно гордимся своей командой.
- А как проходила подготовка к этому бою?
- Большое спасибо нашему тренерскому составу за нашу отличную подготовку. Мы провели четыре недели в горах - у нас был серьезный сбор ОФП. И если честно, выходили полностью готовые, не боясь, что предстоит серьезная работа, пять раундов. Очень хорошо нас подготовили и морально, и физически, и тактически. И в этом огромная заслуга нашего тренерского состава.
- Серик Сапиев отметил, что Вы все время улыбались во время боя. Это была такая тактика?
- Да, это моя тактика ведения боя. Тем самым я и сам настраивался, и выводил своего соперника. Позже это дало свои результаты. Он начал делать ошибки, кидаться и не думать головой. И я этим воспользовался. Так что это был такой тактический момент.
Напомним, стартовая встреча VII сезона WSB между "Астана Арланс" и Patriot Boxing Team из России прошла 4 февраля в Москве, завершившись победой клуба из Казахстана со счетом 3:2. С видео всех поединков вы можете ознакомиться здесь.
- Поделитесь впечатлениями от поединка с Ильей Квасниковым в рамках встречи с российской командой в WSB.
- Бой на самом деле прошел тяжело для меня. Тем более он был принципиальным - от него зависела победа нашей общей команды. Большая ответственность была на плечах, понятное дело, переживал. Но, слава Богу, все прошло в нужном для нас ритме. Соперник был физически очень крепкий, поэтому мы взяли его за счет скорости и работы ног. Был такой нюанс, что изначально мы готовились к другому сопернику, но за несколько дней до матча российская команда произвела замену. Поэтому мы кардинально изменили подготовку. Пришлось выезжать на старом багаже, применять все ключи к данному сопернику. И это дало свои результаты, я одержал победу и принес победу всей своей команде. Одержать победу в гостях дорогого стоит. Поэтому мы все очень рады и очень сильно гордимся своей командой.
- А как проходила подготовка к этому бою?
- Большое спасибо нашему тренерскому составу за нашу отличную подготовку. Мы провели четыре недели в горах - у нас был серьезный сбор ОФП. И если честно, выходили полностью готовые, не боясь, что предстоит серьезная работа, пять раундов. Очень хорошо нас подготовили и морально, и физически, и тактически. И в этом огромная заслуга нашего тренерского состава.
- Серик Сапиев отметил, что Вы все время улыбались во время боя. Это была такая тактика?
- Да, это моя тактика ведения боя. Тем самым я и сам настраивался, и выводил своего соперника. Позже это дало свои результаты. Он начал делать ошибки, кидаться и не думать головой. И я этим воспользовался. Так что это был такой тактический момент.
Напомним, стартовая встреча VII сезона WSB между "Астана Арланс" и Patriot Boxing Team из России прошла 4 февраля в Москве, завершившись победой клуба из Казахстана со счетом 3:2. С видео всех поединков вы можете ознакомиться здесь.