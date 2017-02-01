Видео всех боев стартовой встречи "Астана Арланс" в новом сезоне WSB

Казахстанский клуб начал с победы над российским Patriot Boxing Team в Москве.
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Представляем Вашему вниманию видео поединков стартовой встречи нового сезона Всемирной серии бокса (WSB) между командами "Астана Арланс" и Patriot Boxing Team из России.
Напомним, что матчевая встреча прошла 4 февраля в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба. Открывал матчевую встречу поединок в весовой категории до 49 килограммов между Батором Сагалуевым и Темиртасом Жусуповым. По итогам пяти раундов победу раздельным решением судей одержал российский боксер.
Во втором бою Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов) сумел сравнять счет, победив единогласным решением Артема Хотенова.
В весовой категории до 64 килограммов Радмир Абдурахманов взял верх над Дильмуратом Мижитовым и вновь вывел российскую команду вперед.
Затем на ринг вышли Раджаб Раджабов и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). В этом поединке казахстанский боксер одержал уверенную победу, отправив соперника в нокдаун в четвертом раунде, и тем самым восстановил равновесие.
В решающем бою в весе до 91 килограмма встречались Илья Квасников и Антон Пинчук. В этом противостоянии судьи отдали победу боксеру "Астана Арланс", а вместе с ней и победу во всей встрече.
Добавим, что соперниками "Астана Арланс" в группе также являются клубы "Чайна Драконс" (Китай) и "Узбек Тайгерс" (Узбекистан).