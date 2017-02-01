Проходных матчей в группе у "Астана Арланс" не будет, выкладываться придется везде - Сергей Корчинский

Свой первый матч нового сезона WSB "Арланы" проведут 4 февраля в России.
Сегодня 18:30
Фото с сайта presidential-club.com
Двукратный чемпион Всемирной серии бокса (WSB) казахстанская команда "Астана Арланс", входящая в состав Президентского клуба "Астана", сегодня, 4 февраля, вступает в новый сезон престижного турнира. О перспективах отечественного клуба в 2017 году рассказал украинский специалист Сергей Корчинский, который ранее в карьере работал с "Арланами" и приводил команду к чемпионскому титулу. Также он дал расклад по соперникам столичных "Волков" на групповой стадии.
- Сергей Анатольевич, группы турнира WSB в этом году поделены по территориальному принципу. Что Вы думаете о развитии бокса в Китае и Узбекистане в сравнении с Казахстаном? Олимпиады и чемпионаты мира показывают, что бокс в этих странах не стоит на месте…
- Безусловным фаворитом в группе вижу команду Узбекистана. Они практически выступают национальной командой. В составе многие олимпийские медалисты. Узбекистан сделал мощный рывок накануне Олимпиады, а на самих Играх этот прогресс был подтвержден. Имея в строю таких исполнителей можно с оптимизмом смотреть в следующий этап турнира. Выделю Хасанбоя Дусматова (до 49 килограммов), Шахобидина Зоирова (до 52 килограммов), Бектемира Меликузиева (до 75 килограммов), Шахрама Гиясова (до 69 килограммов) и Муроджона Ахмадалиева (до 56 килограммов).
Китай также прилагает много усилий для развития бокса уже не один олимпийский цикл. Это ровная добротная команда. Выделить можно боксера в категории до 52 килограммов - бронзового призера Олимпиады Ху Цзянгуаня.
Теперь Россия. Так же как и Узбекистан, эта команда располагает олимпийскими медалистами: Евгением Тищенко (до 91 килограмма), Владимиром Никитиным (до 56 килограммов) и Виталием Дунайцевым (до 64 килограммов). Кроме них, есть еще группа боксеров хорошего уровня, имеющая опыт выступления во Всемирной серии бокса.
Теперь о Казахстане. Страна является одним из лидеров мирового бокса. Бокс традиционно входит в число самых любимых видов спорта в республике. Местная федерация бокса на протяжении многих лет способствует развитию бокса. А что касается Всемирной серии бокса, то "Арланс" и национальная команда идут параллельным курсом. Команда имеет ровный состав. Из исполнителей выделил бы Василия Левита (до 91 килограмма), Темиртаса Жусупова (до 49 килограммов) и Олжаса Саттыбаева (до 52 килограммов).
- В первом туре наши боксеры встречаются с командой из России. Ваши мысли о парах боксеров и прогноз на дебютные поединки. Оцените общую заявку сборной России - будет ли она претендентом на победу в сезоне WSB?
- Прежде всего, россияне - хозяева матча. Боксеры для меня незнакомые, сказать ничего не могу. Но, учитывая большой потенциал российского бокса, наверняка, это хорошие боксеры. Но и "Арланы" могут побороться за победу. Думаю, 3:2 - вероятный счет для победителя матча, как в одну, так и в другую сторону.
- Сергей Анатольевич, исходя из заслуг и опыта, кто должен повести за собой "Арланов" в этом году? На кого бы Вы сделали ставку? Способен ли кто-то из опытных ребят быть первым номером в весе, как был в свое время Сергей Деревянченко? Насколько важен микроклимат в команде, командный дух, или можно победить на индивидуальном таланте исполнителей?
- Безусловно, микроклимат в команде играет очень большую роль. У меня была возможность сравнить микроклимат команд - победительниц Всемирной серии бокса "Милано Тандер" и "Астана Арланс". Это были интернациональные коллективы, люди из разных стран, а порой и континентов. Людей с разной культурой, национальными традициями, уровнем спортивного мастерства объединила общая цель. В быту все были очень доброжелательны друг к другу даже с учетом конкуренции за место в команде. Дружно провожали "пятерки" на матчи и встречали после них. Здесь важна роль лидеров команды. Опытные, уверенные боксеры вели за собой и придавали уверенности молодым боксерам. Груз ответственности не так давил на ребят. Например, у нас была "связка" Деревянченко и Левит. Включая этих спортсменов в "пятерку", нам достаточно было выиграть еще один бой для победы в матче. Сергей и Василий рассматривались как почти 100-процентные победители. Естественно, когда партнеры по "пятерке" имели право на ошибку, они чувствовали себя намного увереннее. Без "командного духа" победить в командной борьбе невозможно. Мне сложно говорить о составе "Арланов" сегодня, но, на мой взгляд, Василий Левит подходит на роль лидера, - приводит его слова официальный сайт клуба.
- Сергей Анатольевич, группы турнира WSB в этом году поделены по территориальному принципу. Что Вы думаете о развитии бокса в Китае и Узбекистане в сравнении с Казахстаном? Олимпиады и чемпионаты мира показывают, что бокс в этих странах не стоит на месте…
- Безусловным фаворитом в группе вижу команду Узбекистана. Они практически выступают национальной командой. В составе многие олимпийские медалисты. Узбекистан сделал мощный рывок накануне Олимпиады, а на самих Играх этот прогресс был подтвержден. Имея в строю таких исполнителей можно с оптимизмом смотреть в следующий этап турнира. Выделю Хасанбоя Дусматова (до 49 килограммов), Шахобидина Зоирова (до 52 килограммов), Бектемира Меликузиева (до 75 килограммов), Шахрама Гиясова (до 69 килограммов) и Муроджона Ахмадалиева (до 56 килограммов).
Китай также прилагает много усилий для развития бокса уже не один олимпийский цикл. Это ровная добротная команда. Выделить можно боксера в категории до 52 килограммов - бронзового призера Олимпиады Ху Цзянгуаня.
Теперь Россия. Так же как и Узбекистан, эта команда располагает олимпийскими медалистами: Евгением Тищенко (до 91 килограмма), Владимиром Никитиным (до 56 килограммов) и Виталием Дунайцевым (до 64 килограммов). Кроме них, есть еще группа боксеров хорошего уровня, имеющая опыт выступления во Всемирной серии бокса.
Теперь о Казахстане. Страна является одним из лидеров мирового бокса. Бокс традиционно входит в число самых любимых видов спорта в республике. Местная федерация бокса на протяжении многих лет способствует развитию бокса. А что касается Всемирной серии бокса, то "Арланс" и национальная команда идут параллельным курсом. Команда имеет ровный состав. Из исполнителей выделил бы Василия Левита (до 91 килограмма), Темиртаса Жусупова (до 49 килограммов) и Олжаса Саттыбаева (до 52 килограммов).
- В первом туре наши боксеры встречаются с командой из России. Ваши мысли о парах боксеров и прогноз на дебютные поединки. Оцените общую заявку сборной России - будет ли она претендентом на победу в сезоне WSB?
- Прежде всего, россияне - хозяева матча. Боксеры для меня незнакомые, сказать ничего не могу. Но, учитывая большой потенциал российского бокса, наверняка, это хорошие боксеры. Но и "Арланы" могут побороться за победу. Думаю, 3:2 - вероятный счет для победителя матча, как в одну, так и в другую сторону.
- Сергей Анатольевич, исходя из заслуг и опыта, кто должен повести за собой "Арланов" в этом году? На кого бы Вы сделали ставку? Способен ли кто-то из опытных ребят быть первым номером в весе, как был в свое время Сергей Деревянченко? Насколько важен микроклимат в команде, командный дух, или можно победить на индивидуальном таланте исполнителей?
- Безусловно, микроклимат в команде играет очень большую роль. У меня была возможность сравнить микроклимат команд - победительниц Всемирной серии бокса "Милано Тандер" и "Астана Арланс". Это были интернациональные коллективы, люди из разных стран, а порой и континентов. Людей с разной культурой, национальными традициями, уровнем спортивного мастерства объединила общая цель. В быту все были очень доброжелательны друг к другу даже с учетом конкуренции за место в команде. Дружно провожали "пятерки" на матчи и встречали после них. Здесь важна роль лидеров команды. Опытные, уверенные боксеры вели за собой и придавали уверенности молодым боксерам. Груз ответственности не так давил на ребят. Например, у нас была "связка" Деревянченко и Левит. Включая этих спортсменов в "пятерку", нам достаточно было выиграть еще один бой для победы в матче. Сергей и Василий рассматривались как почти 100-процентные победители. Естественно, когда партнеры по "пятерке" имели право на ошибку, они чувствовали себя намного увереннее. Без "командного духа" победить в командной борьбе невозможно. Мне сложно говорить о составе "Арланов" сегодня, но, на мой взгляд, Василий Левит подходит на роль лидера, - приводит его слова официальный сайт клуба.