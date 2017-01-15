Определилось место проведения первого матча "Астана Арланс" в новом сезоне WSB

Встреча с Russian Boxing Team состоится 3 февраля.
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Определилось место проведения матча Всемирной серии бокса (WSB) Russian Boxing Team - "Астана Арланс", который станет для команд первым в сезоне.
Как сообщает "Р-Спорт", команды встретятся в Москве во Дворце спорта "Динамо" в Крылатском. Ранее стало известно, что датой боя назначено 3 февраля.
Отметим, что в турнире WSB принимают участие 12 коллективов. На предварительном этапе соперниками "Астана Арланс" и Russian Boxing Team также являются команды Китая (China Dragons) и Узбекистана (Uzbek Tigers).
Напомним, ранее в "Астана Арланс" был выбран новый капитан, им стал Олжас Саттыбаев.