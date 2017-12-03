Вряд ли на ринге сойдусь с Ниязымбетовым. Мы с ним земляки - серебряный призер ЧА

Также Альжанов поделился информацией о подготовке к летним Азиатским играм.

Корреспондент Vesti.kz побеседовал с серебряным призером чемпионата Азии по боксу Ериком Альжановым, который оценил прошедший на днях финал Кубка Казахстанской федерации бокса.

- Ерик, на выходных в финале Кубка КФБ Вы взяли реванш за поражение в финале чемпионата Казахстана у Абая Толеша в весовой категории до 75 килограммов. Хорошо изучили его?

- Это уже не первая наша встреча с ним. Если мне не изменяет память, до финала Кубка КФБ мы встречались с ним четырежды. После такого количества поединков однозначно вырисовалась общая картина о сопернике - его тактика, сильные и слабые стороны. Абай - сильный и техничный боксер. Очень доволен, что получилось взять реванш.

- Кубок, тем не менее, взяла сборная Южно-Казахстанской области. Чего не хватило мангистаусцам для победы в Кубке КФБ?

- Я думаю, что на то была воля Всевышнего. Ребята постараются провести работу над ошибками и выступить удачно на следующем ответственном турнире. К примеру, на молодежном чемпионате мира.

- Вы решили вернуться в весовую категорию до 75 килограммов, хотя в весе до 81 килограмма брали "серебро" чемпионата Азии. Почему?

- В начале года решил попробовать себя в новой весовой категории. Все было нормально, но я чувствовал себя комфортней в весе до 75-ти. Это было мое решение. Время покажет - правильно я поступил или же нет.

- Реально ли было составить конкуренцию в весе до 81 килограмма двукратному серебряному призеру ОИ Адильбеку Ниязымбетову?

- Адильбек как и я является воспитанником Мангистауской школы бокса. Вряд ли мы когда-нибудь пересечемся с ним на ринге. Да и категории у нас теперь разные.

- Кто, помимо Абая Толеша, является Вашим конкурентом в весе до 75 килограммов? Может быть, АманкулАбильхан?

- Хотелось бы отметить Абильхана и ТурсынбаяКулахмета. Они очень перспективные бойцы. Казахстан всегда был богат на талантливых боксеров. И этот вес не является исключением. В любом случае, я приложу все силы, чтобы стать первым номером в своем родном весе.

- Уже сделали выводы после поражений Меликузиеву на чемпионате Азии и мира?

- Да. Тренерский состав провел работу над ошибками и предоставил анализ моим выступлениям на этих соревнованиях. Будем работать. Может быть, будет еще возможность взять реванш у Меликузиева. Он один из сильнейших боксеров в мире в этом весе, но и выиграть у него вполне реально. Если хорошо подготовиться.

- Какие планы у Вас в ближайшем будущем?

- Сейчас идет подготовка к Азиатским играм-2018, которые будут проходить в Индонезии. Ставим цель успешно выступить и пополнить копилку Казахстана новыми медалями. Желательно высшей пробы.

- Возможно ли, что на Азиатские Игры поедете Вы, несмотря на поражение в финале чемпионата Казахстана Абаю Толешу?

- Буду надеяться, что тренерский состав выберет мою кандидатуру. Считаю, что я хорошо тренировался и доказал свою состоятельность. Да и последняя победа над Абаем не должна остаться незамеченной.

Напомним, в Алматы завершились финальные поединки VIII сезона турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса, где победу в финале праздновали боксеры Южно-Казахстанской области, которые оказались сильнее соперников из Мангистау.