Южно-Казахстанская область стала победителем Кубка Казахстанской федерации бокса

В финале команда ЮКО встречалась с боксерами Мангистауской области.
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Фото: Данияр Майлыбаев/ kfb.kz
В Алматы завершились финальные поединки восьмого сезона турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта. Победу одержали боксеры из Южно-Казахстанской области, сообщает сайт КФБ.
Команда Южно-Казахстанской области сразу получила одно очко форы – мангистауский боксер в весе до 52 килограммов снялся с соревнований из-за болезни, выиграл первый поединок для области и Шалкар Айкынбай. Одним из самых интересных поединков финала был бой титулованного мангистауского боксера, призера чемпионата мира, чемпиона Азии, олимпийца Берика Абдрахманова и Султана Заурбека.
Оба спортсмена без устали атаковали, но Берику, который старше своего оппонента на десять лет, не изменили его всегдашняя уверенность и хладнокровно, и он снова выиграл. Очки в пользу Мангистау также принесли Нурбол Калжанов и серебряный призер чемпионата Азии нынешнего года Ерик Альжанов.
Однако удача была больше на стороне Южного Казахстана – вслед за Айкынбаем на ринг вышли и выиграли призер Азии Бекдаулет Ибрагимов, Бекзод Халметов, Бек Нурмагамбет, Еркин Мухамеджан – он принес области шестое, победное, очко – и Нуржан Бекзатов.
Итоговый счет 7:3 в пользу Шымкента.Таким образом, Южный Казахстан во второй раз стал обладателем Кубка, и, как и в прошлые годы, победитель получает денежный приз в размере – 25 миллионов тенге.
"Мы привезли в основном молодых боксеров, но они все опытные. У меня в команде пять мастеров спорта международного класса, остальные все мастера спорта. 25 миллионов потратим на развитие бокса в Южно-Казахстанской области. Конкретно – купим экипировку и все, что понадобится команде для тренировок",- сказал тренер сборной ЮКО Нурлан Айтуаров.
Добавим, что Мангистау уже дважды получал Кубок - в 2012 и 2016 годах, Южный Казахстан – в 2015-м.
Команда Южно-Казахстанской области сразу получила одно очко форы – мангистауский боксер в весе до 52 килограммов снялся с соревнований из-за болезни, выиграл первый поединок для области и Шалкар Айкынбай. Одним из самых интересных поединков финала был бой титулованного мангистауского боксера, призера чемпионата мира, чемпиона Азии, олимпийца Берика Абдрахманова и Султана Заурбека.
Оба спортсмена без устали атаковали, но Берику, который старше своего оппонента на десять лет, не изменили его всегдашняя уверенность и хладнокровно, и он снова выиграл. Очки в пользу Мангистау также принесли Нурбол Калжанов и серебряный призер чемпионата Азии нынешнего года Ерик Альжанов.
Однако удача была больше на стороне Южного Казахстана – вслед за Айкынбаем на ринг вышли и выиграли призер Азии Бекдаулет Ибрагимов, Бекзод Халметов, Бек Нурмагамбет, Еркин Мухамеджан – он принес области шестое, победное, очко – и Нуржан Бекзатов.
Итоговый счет 7:3 в пользу Шымкента.Таким образом, Южный Казахстан во второй раз стал обладателем Кубка, и, как и в прошлые годы, победитель получает денежный приз в размере – 25 миллионов тенге.
"Мы привезли в основном молодых боксеров, но они все опытные. У меня в команде пять мастеров спорта международного класса, остальные все мастера спорта. 25 миллионов потратим на развитие бокса в Южно-Казахстанской области. Конкретно – купим экипировку и все, что понадобится команде для тренировок",- сказал тренер сборной ЮКО Нурлан Айтуаров.
Добавим, что Мангистау уже дважды получал Кубок - в 2012 и 2016 годах, Южный Казахстан – в 2015-м.