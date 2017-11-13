"Из любви к боксу". Президент AIBA добровольно покинул свой пост

Он занимал эту должность на протяжении 11 лет.
Сегодня 18:02
Ссылки по теме:
- "Некоторые факты стали для нас шокирующими". Исполком АИБА отстранил президента организации от исполнения обязанностей
Чинг-Куо Ву. Фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Чинг-Куо Ву принял решение уйти в отставку с поста президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на сайт организации.
В начале ноября исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. Также сообщалось, что на внеочередном конгрессе, который должен пройти в Дубае в январе 2018 года, более 80 национальных ассоциаций выразят вотум недоверия Ву.
"Обе стороны согласились с тем, что на данном этапе нет никаких признаков какого-либо неэтичного поведения любой из сторон. Временным президентом останется Франко Фальчинелли", - говорится в заявлении AIBA.
Ву отметил, что принял это решение "ради любимого вида спорта, которому посвятил всю жизнь". "Я покидаю свой пост в интересах AIBA и бокса. Сейчас я должен обеспечить плавную передачу дел новому руководству. Я благодарен за предоставленную мне возможность служить AIBA и всему боксерскому сообществу", - добавил Ву.
После решения Ву AIBA согласилась отозвать свой иск в гражданский суд и прекратить дело дисциплинарной комиссии организации. Также отмечается, что Фальчинелли перед конгрессом в Дубае будет просить исполком AIBA проголосовать за рекомендацию назначить Ву почетным президентом ассоциации.
Чинг-Куо Ву занимал должность президента AIBA на протяжении 11 лет.
В начале ноября исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. Также сообщалось, что на внеочередном конгрессе, который должен пройти в Дубае в январе 2018 года, более 80 национальных ассоциаций выразят вотум недоверия Ву.
"Обе стороны согласились с тем, что на данном этапе нет никаких признаков какого-либо неэтичного поведения любой из сторон. Временным президентом останется Франко Фальчинелли", - говорится в заявлении AIBA.
Ву отметил, что принял это решение "ради любимого вида спорта, которому посвятил всю жизнь". "Я покидаю свой пост в интересах AIBA и бокса. Сейчас я должен обеспечить плавную передачу дел новому руководству. Я благодарен за предоставленную мне возможность служить AIBA и всему боксерскому сообществу", - добавил Ву.
После решения Ву AIBA согласилась отозвать свой иск в гражданский суд и прекратить дело дисциплинарной комиссии организации. Также отмечается, что Фальчинелли перед конгрессом в Дубае будет просить исполком AIBA проголосовать за рекомендацию назначить Ву почетным президентом ассоциации.
Чинг-Куо Ву занимал должность президента AIBA на протяжении 11 лет.