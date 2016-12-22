Данияр Елеусинов стал лучшим боксером года в Азии

Азиатская конфедерация бокса подвела итоги уходящего года.
Сегодня 14:55
3 Комментария
Ссылки по теме:
Данияр Елеусинов. Фото предоставлено пресс-службой НОК РК
Азиатская конфедерация бокса (ASBC) подвела итоги уходящего года и объявила лучших на континенте по номинациям, сообщает Inform.kz.
Так, лучшим боксером года в Азии стал олимпийский чемпион Рио-2016 казахстанец Данияр Елеусинов. Его соотечественник Асланбек Шымбергенов признан "Лучшим WSB боксером Азии 2016 года".
Кроме того, Казахстанская федерация бокса победила в номинации "Лучшая национальная федерация Азии 2016 года".
Лучшая боксерша Азии 2016 года - Инь Жунхуа (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (молодежь) - Хаято Цуцуми (Япония);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (молодежь) - Пан Сумей (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (юниор) - Кристиан Питт Лорент (Филиппины);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (юниор) - Ю Лисай (Китай);
Лучший APB боксер Азии 2016 года - Жасурбек Латипов (Узбекистан);
Открытие года - Шахрам Гиясов (Узбекистан);
Лучший тренер Азии 2016 года - Патрицио Гаспи (Филиппины);
Лучший супервайзер Азии 2016 года - Карина Пиксон (Филиппины);
Лучший технический делегат Азии 2016 года - Билли Вонг (Макао);
Лучший судья Азии - Джинжинг Жанг (Китай).
Добавим, что ранее Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) назвала лучшего боксера 2016 года, коим стал узбек Хасанбой Дусматов, опередивший Елеусинова по итогам голосования.
Так, лучшим боксером года в Азии стал олимпийский чемпион Рио-2016 казахстанец Данияр Елеусинов. Его соотечественник Асланбек Шымбергенов признан "Лучшим WSB боксером Азии 2016 года".
Кроме того, Казахстанская федерация бокса победила в номинации "Лучшая национальная федерация Азии 2016 года".
Лучшая боксерша Азии 2016 года - Инь Жунхуа (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (молодежь) - Хаято Цуцуми (Япония);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (молодежь) - Пан Сумей (Китай);
Лучший боксер Азии 2016 года (юниор) - Кристиан Питт Лорент (Филиппины);
Лучшая боксерша Азии 2016 года (юниор) - Ю Лисай (Китай);
Лучший APB боксер Азии 2016 года - Жасурбек Латипов (Узбекистан);
Открытие года - Шахрам Гиясов (Узбекистан);
Лучший тренер Азии 2016 года - Патрицио Гаспи (Филиппины);
Лучший супервайзер Азии 2016 года - Карина Пиксон (Филиппины);
Лучший технический делегат Азии 2016 года - Билли Вонг (Макао);
Лучший судья Азии - Джинжинг Жанг (Китай).
Добавим, что ранее Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) назвала лучшего боксера 2016 года, коим стал узбек Хасанбой Дусматов, опередивший Елеусинова по итогам голосования.