Должен был приехать в Казахстан. Что известно о дагестанском бойце UFC, устроившем пьяную драку на свадьбе

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Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов (20-8), выступающий в UFC, попал в серьезный скандал. В среду Telegram-канал "База" опубликовал информацию о драке с участием нетрезвого Антигулова на одной из свадеб в Дагестане. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о подробностях конфликта и то, чем известен 33-летний боец.
Уроженец Махачкалы известен своими выступлениями в лигах М-1, АСВ и UFC. Последние четыре года Гаджимурад, являющийся мастером спорта по вольной борьбе, выступает в лучшей лиге мира - UFC. В опубликованной информации сказано, что Антигулов присутствовал на одной из свадеб в Дагестане. За столом алкоголя ни у кого не было, но Гаджимурад все равно распивал спиртное. Несколько раз профессиональному бойцу cделали замечание другие гости. По слухам, до этого Антигулов кидался едой в сидящих неподалеку женщин, вел себя неадекватно. Одним из тех, кто старался мирно разрешить конфликт, был обычный житель Дагестана Расул Билалов. Он несколько раз подходил к Антигулову, распивавшему горячительный напиток из-под стола, обнимая его, пытался вразумить, что это нехорошо.
Кажется, что сначала Антигулов вел себя более-менее понимающе, потому что Расул отходил от него с чувством, что все урегулировано. На одном отрезке видео видно, что Билалов отводил куда-то детей. Позже в Instagram-аккаунте журналиста Александра Лютикова было сказано, что Расул пришел на свадьбу с детьми. Но боец даже и не думал прекращать распивать алкоголь на свадьбе, где ни у одного другого человека не было и грамма алкоголя на столе. Когда Билалов подошел к столу Антигулова вновь, чтобы переговорить с одним из сидевших рядом с Гаджимурадом людей, файтер совсем потерял над собой контроль, встал и толкнул Расула. Билалову такое поведение бойца не понравилось и в ответ он выстрелил молниеносной "двоечкой", отправив профессионала в нокдаун. Заварушка продолжилась, и не совсем понятно, чем дальше она завершилась.
Антигулов на видео в синем:
Позже многочисленные источники сообщили, что Билалова жестоко избила компания людей, имеющих отношение к Антигулову. По неофициальным данным, Билалову сломали лицевые кости. Ссылаясь на слова знакомых, Расул является обычным жителем Дагестана, с профессиональным спортом никак не связан. Он владеет точкой по продаже исламского парфюма в одном из торговых домов города Каспийска.
Сам Антигулов подвергся небывалой критике. Гаджимурада оскорбляют за то, что он в своих соцсетях зачастую выкладывает именно религиозные публикации, а теперь стал зачинщиком такой неприятной ситуации. Не клеится у Антигулова в последнее время и в спорте. Он проиграл четыре боя подряд и, скорее всего, был бы уволен из UFC даже и без этого скандала. Но после инцидента на свадьбе Антигулова точно не ждет ничего хорошего, а увольнение из лиги - это будет лишь минимальным наказанием.
Свой последний поединок Антигулов провел в октябре, проиграв техническим нокаутом во втором раунде другому россиянину - Максиму Гришину (31-8-2). Несколько часов назад Гаджимурад закрыл доступ к своей странице в Instagram, на которую подписано более 54 тысяч пользователей, включая звездных бойцов Хабиба Нурмагомедова, Забита Магомедшарипова, Ислама Махачева и многих других.
Сам же Билалов отреагировал на широкую огласку следующим комментарием:
"Честно говоря, мне очень неудобно, что это видео попало в Сеть. Я не знаю, кому это нужно было и с каким намерением это сделали. Всем большое спасибо за теплые слова и молитвы, всем Ассаламу алейкум, пусть Аллах сохранит всех нас. Амин. Всем здоровья и счастья", - написал Расул.
Стоит отметить, что в марте этого года был анонсирован бой между Антигуловым и бразильцем Клидсоном Абреу (15-4-0-1), который должен был состояться в июне на турнире в Нур-Султане. Позже из-за коронавируса первый турнир UFC в Казахстане был отменен, следовательно, Гаджимурад в Казахстан так и не приехал.
Напомним, что в ноябре в скандальную ситуацию попал другой боец UFC Адам Яндиев (9-1), на одном из официальных спортивных мероприятий избивший другого российского файтера Сергея Харитонова (31-7-0-2). Конфликт между файтерами разрешился мирно, оба извинились за свое поведение.
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