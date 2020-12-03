Должен был приехать в Казахстан. Что известно о дагестанском бойце UFC, устроившем пьяную драку на свадьбе

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Должен был приехать в Казахстан. Что известно о дагестанском бойце UFC, устроившем пьяную драку на свадьбе

У него серия из четырех поражений подряд.

Должен был приехать в Казахстан. Что известно о дагестанском бойце UFC, устроившем пьяную драку на свадьбе
Гаджимурад Антигулов. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
0

Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов (20-8), выступающий в UFC, попал в серьезный скандал. В среду Telegram-канал "База" опубликовал информацию о драке с участием нетрезвого Антигулова на одной из свадеб в Дагестане. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о подробностях конфликта и то, чем известен 33-летний боец. 

Уроженец Махачкалы известен своими выступлениями в лигах М-1, АСВ и UFC. Последние четыре года Гаджимурад, являющийся мастером спорта по вольной борьбе, выступает в лучшей лиге мира - UFC. В опубликованной информации сказано, что Антигулов присутствовал на одной из свадеб в Дагестане. За столом алкоголя ни у кого не было, но Гаджимурад все равно распивал спиртное. Несколько раз профессиональному бойцу cделали замечание другие гости. По слухам, до этого Антигулов кидался едой в сидящих неподалеку женщин, вел себя неадекватно. Одним из тех, кто старался мирно разрешить конфликт, был обычный житель Дагестана Расул Билалов. Он несколько раз подходил к Антигулову, распивавшему горячительный напиток из-под стола, обнимая его, пытался вразумить, что это нехорошо. 


Кажется, что сначала Антигулов вел себя более-менее понимающе, потому что Расул отходил от него с чувством, что все урегулировано. На одном отрезке видео видно, что Билалов отводил куда-то детей. Позже в Instagram-аккаунте журналиста Александра Лютикова было сказано, что Расул пришел на свадьбу с детьми. Но боец даже и не думал прекращать распивать алкоголь на свадьбе, где ни у одного другого человека не было и грамма алкоголя на столе. Когда Билалов подошел к столу Антигулова вновь, чтобы переговорить с одним из сидевших рядом с Гаджимурадом людей, файтер совсем потерял над собой контроль, встал и толкнул Расула. Билалову такое поведение бойца не понравилось и в ответ он выстрелил молниеносной "двоечкой", отправив профессионала в нокдаун. Заварушка продолжилась, и не совсем понятно, чем дальше она завершилась. 

Антигулов на видео в синем:



Позже многочисленные источники сообщили, что Билалова жестоко избила компания людей, имеющих отношение к Антигулову. По неофициальным данным, Билалову сломали лицевые кости. Ссылаясь на слова знакомых, Расул является обычным жителем Дагестана, с профессиональным спортом никак не связан. Он владеет точкой по продаже исламского парфюма в одном из торговых домов города Каспийска. 

Сам Антигулов подвергся небывалой критике. Гаджимурада оскорбляют за то, что он в своих соцсетях зачастую выкладывает именно религиозные публикации, а теперь стал зачинщиком такой неприятной ситуации. Не клеится у Антигулова в последнее время и в спорте. Он проиграл четыре боя подряд и, скорее всего, был бы уволен из UFC даже и без этого скандала. Но после инцидента на свадьбе Антигулова точно не ждет ничего хорошего, а увольнение из лиги - это будет лишь минимальным наказанием.

Свой последний поединок Антигулов провел в октябре, проиграв техническим нокаутом во втором раунде другому россиянину - Максиму Гришину (31-8-2). Несколько часов назад Гаджимурад закрыл доступ к своей странице в Instagram, на которую подписано более 54 тысяч пользователей, включая звездных бойцов Хабиба Нурмагомедова, Забита Магомедшарипова, Ислама Махачева и многих других.



Сам же Билалов отреагировал на широкую огласку следующим комментарием:

"Честно говоря, мне очень неудобно, что это видео попало в Сеть. Я не знаю, кому это нужно было и с каким намерением это сделали. Всем большое спасибо за теплые слова и молитвы, всем Ассаламу алейкум, пусть Аллах сохранит всех нас. Амин. Всем здоровья и счастья", - написал Расул. 



Стоит отметить, что в марте этого года был анонсирован бой между Антигуловым и бразильцем Клидсоном Абреу (15-4-0-1), который должен был состояться в июне на турнире в Нур-Султане. Позже из-за коронавируса первый турнир UFC в Казахстане был отменен, следовательно, Гаджимурад в Казахстан так и не приехал. 

Напомним, что в ноябре в скандальную ситуацию попал другой боец UFC Адам Яндиев (9-1), на одном из официальных спортивных мероприятий избивший другого российского файтера Сергея Харитонова (31-7-0-2). Конфликт между файтерами разрешился мирно, оба извинились за свое поведение.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA UFC Россия Казахстан Дагестан Нурмагомедов Хабиб

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:34
Единоборства

Должен был приехать в Казахстан. Что известно о дагестанском бойце UFC, устроившем пьяную драку на свадьбе
Сегодня
11:58
Единоборства

Огромный разрыв. Стал известен фаворит в бою Морозова против брата Хабиба
Вчера
18:28
Единоборства

"Был рад, когда первый бой сорвался". Хабиб - о поединке своего брата против Морозова
Вчера
18:06
Единоборства

"100 миллионов долларов - вот что станет проблемой". Хабиб - о возвращении в октагон
Вчера
17:46
Единоборства

"Два из них точно состоятся в Казахстане". Хабиб - о количестве и месте проведения своих турниров
Вчера
17:28
Единоборства

"Мы откроем залы в Нур-Султане и Алматы". Хабиб Нурмагомедов озвучил новые планы
Вчера
16:24
Единоборства

Впятером на Москву. Огненный GFC 30 - самое интересное о казахстанцах и их соперниках, а также важное заявление Хабиба
Вчера
12:32
Единоборства

"Смотрят так, будто подраться хотят". Рахмонов о популярности после дебюта в UFC, Чимаеве и следующем сопернике
1 декабря
23:45
Единоборства

Названы новые сроки дебюта Армана Оспанова в UFC
1 декабря
09:10
Единоборства

"Заслуга наших батыров". Маркабаев - об интересе к казахстанцам в ММА и бое против брата небитого бойца UFC
30 ноября
20:27
Единоборства

Тренировался в Ирландии и получил пощечину от Хабиба. Куда пропал казахстанец, друживший с МакГрегором?
30 ноября
13:57
Единоборства

Целый год без боев. Казахстанец Морозов, Забит, Яквинта и другие звезды UFC, не выходившие в октагон в 2020-м
30 ноября
11:28
Единоборства

"Почувствуешь, кто такие казахи". Жумагулов сделал заявление перед вторым боем в карде у МакГрегора в UFC
29 ноября
15:28
Единоборства

Красотка из UFC нокаутом проиграла бывшей фигуристке
28 ноября
20:35
Единоборства

Хабиб за миллион долларов выкупил промоушен. Там дерется чемпион из Казахстана
27 ноября
22:11
Единоборства

Главный мерзавец UFC неудачно пошутил о Борате и рассказал о желании приехать в Казахстан
27 ноября
14:32
Единоборства

Шесть причин, почему казахстанские бойцы UFC не интересны на большой арене
26 ноября
23:58
Единоборства

Красотка из UFC взбудоражила подписчиков откровенным фото в Instagram
26 ноября
23:13
Единоборства

Такого еще никто не добивался. Чемпион UFC в весе Жумагулова идет на исторический рекорд
26 ноября
19:55
Единоборства

Дебютный год, или сколько заработали казахстанские бойцы в UFC
26 ноября
15:17
Живи спортом

Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020
25 ноября
21:01
Единоборства

Четыре отмененных боя за год. Почему казахстанским бойцам так не везет в UFC?
25 ноября
18:32
Единоборства

Второй бой Жалгаса Жумагулова в UFC состоится в карде у МакГрегора
25 ноября
11:34
Единоборства

Намечается жара? Хабиб вновь встретится с МакГрегором
25 ноября
09:41
Единоборства

Второй бой казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известны подробности
24 ноября
23:42
Единоборства

Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба в карде у МакГрегора
24 ноября
12:32
Единоборства

"Собираюсь выйти и победить досрочно". Соперник Жумагулова пригрозил казахстанцу и нацелился на титульный бой
24 ноября
12:00
Единоборства

UFC подтвердил бой МакГрегора с Порье
22 ноября
12:40
Единоборства

Чемпион UFC из Бразилии за две минуты впервые защитил титул
22 ноября
11:44
Единоборства

Валентина Шевченко из Кыргызстана в четвертый раз защитила чемпионский титул UFC
16 июля
16:56
Единоборства

Лучшие моменты турнира UFC Fight Night
14 июля
15:23
Единоборства

Официальное промо от UFC к трилогии Стипе Миочич - Даниэль Кормье
12 июля
15:30
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC
14 июня
20:35
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанки Марии Агаповой в UFC
2 июня 2020
16:55
Единоборства

Интервью казахстанского менеджера UFC Саята Абдрахманова
31 мая 2020
16:46
Единоборства

Лучшие моменты боев турнира UFC on ESPN 9
29 мая 2020
20:34
Единоборства

Видео всех досрочных побед Тайрона Вудли в UFС
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика