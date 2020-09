Американский боец пришел на церемонию взвешивания UFC с тарантулом

Американский боец в легком весе Джалин Тернер взял на церемонию взвешивания турнира UFC Fight Night 177 живого тарантула, передает "Чемпионат".

В детстве он боялся пауков, но затем решил побороть этот страх и стал их коллекционировать.

Сейчас у Тернера более 200 особей. Из-за этого он получил прозвище Тарантул.

На турнире, который пройдет в ночь с 12 на 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Тернер сразится с Броком Уивером. В главном же событии встретятся Анджела Хилл и Мишель Уотерсон.