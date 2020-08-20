Лучший боец UFC анонсировал переход в тяжелый дивизион

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс
, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC
), объявил о переходе в тяжелый дивизион.
"За последние десять лет у меня было всего три близких поединка. Можно с уверенностью заявить, что полутяжелый дивизион зачищен. Теперь я перехожу в лучший за все время тяжелый дивизион", - приводит слова Джонса "Чемпионат"
со ссылкой на его аккаунт в Twitter.
Ранее 33-летний Джонс заявил
, что освобождает чемпионский титул в полутяжелом весе.
Президент UFC Дана Уайт, комментируя шансы Джонса получить титульный поединок в тяжелом весе, сообщил, что Джонс не станет первым в очереди на бой со Стипе Миочичем.
Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок провел в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. Всего провел 28 поединков: одержал 26 побед и потерпел два поражения.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне