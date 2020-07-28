Установивший рекорд UFC чеченец вызвал на бой МакГрегора

26-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, одержавший две победы за 10 дней в UFC, причем в разных категориях, бросил вызов звезде промоушена Конору МакГрегору, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Боец опубликовал пост в твиттере, в котором обратился сразу и к эпатажному ирландцу, и к главе организации Дане Уайту.
"Конор МакГрегор, тап-машина, цыплячье сердце. Дана Уайт, я голоден - дай мне, дай мне десерт", - написал Чимаев в твиттере.
Напомним, что своими последними победами Чимаев установил рекорд UFC. Два последних поединка он провел в средней и полусредней весовых категориях. На данный момент он выиграл все восемь поединков в ММА, причем все - досрочно. Будучи уроженцем Чечни, в 2011 году Чимаев получил в Швеции политическое убежище.
@TheNotoriousMMA Tab machine king chicken heart @danawhite i’m hungry give me Give me dessert— Khamzat Chimaev (@KChimaev) July 27, 2020
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