Провальный трансфер "Реала"? Минута Азара на поле стоит 72 тысячи евро, каждый гол - 44,8 миллиона

28 ноября футболист сборной Бельгии и мадридского "Реала" Эден Азар получил очередную травму и покинул поле в матче чемпионата Испании против "Алавеса". Это уже восьмое его повреждение за 16 месяцев в Мадриде, сообщает eurosport.ru.

Бельгиец сыграл 25 процентов возможных минут в сезоне-2020/21, а в сезоне-2019/20 - 33,6 процента минут. За все время в "Реале" Азар провел на поле 31,8 процента возможных минут.

Как пишет издание, каждая его минута в игре стоит клубу 72 тысячи евро. В расчет брались сумма трансфера из "Челси" в "Реал" и зарплата футболиста (в сумме 134,4 миллиона евро). Каждый матч Азара обходится "бланкос" в 4,8 миллиона евро, каждый гол - 44,8 миллиона евро.

29-летний бельгиец забил всего два мяча в Ла Лиге за все время выступлений за "Реал". Ранее у Азара случилось 12 повреждений за 7 лет в "Челси".

