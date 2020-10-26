Клуб экс-игрока "Астаны" после победы над "Барселоной" проиграл середняку Ла Лиги

"Хетафе"
, за который выступает бывший футболист "Астаны" Неманья Максимович
, проиграл на своем поле "Гранаде"
, хотя в прошлом матче в родных стенах победил "Барселону", сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча седьмого тура завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол был забит с пенальти на 45+2-й минуте, его автором стал Анхель Монторо.
Максимович вышел в стартовом составе, но был заменен на 64-й минуте.
Благодаря этой победе "Гранада", набрав 13 очков, вышла на третье место в таблице, в то время как "Хетафе" с отставанием на три балла расположился на девятой позиции из 20-ти.
Отметим, что 25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в "Астане", с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов.
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