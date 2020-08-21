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Новый тренер "Барселоны" выбрал приоритетные трансферы

У него три цели.

Новый тренер "Барселоны" выбрал приоритетные трансферы
Фото: ФК "Барселона"
Новости спорта Футбол Испания
0
Новый главный тренер "Барселоны" Роналд Куман определился с приоритетным трансферами.

По информации AS.com, три главные цели специалиста – защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, хавбек "Аякса" Донни ван де Бек и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

Куман возглавил каталонский клуб 19 августа. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

На этом посту он сменил испанца Кике Сетьена, который был уволен после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8. "Барселона" в сезоне-2019/20 осталась без трофеев - заняла второе место в чемпионате Испании, а также выбыла из Кубка страны на стадии 1/4 финала.

 

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Метки:
Барселона

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