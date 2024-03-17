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Ярким нокаутом обернулся бой за пояс чемпиона мира

Ярким нокаутом обернулся бой за пояс чемпиона мира
©Кадр из видео

В Бирмингеме (Великобритания) состоялся бой за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBO в легчайшем весе между хозяином ринга Лиамом Дэйвисом (16-0, 8 KO) и мексиканцем Эриком Роблесом (15-2, 9 KO), передают Vesti.kz.

Первый раунд боксеры провели с переменным успехом, а вот во втором Дэйвис поймал соперника апперкотом, после чего мексиканец оказался на настиле ринга. К удивлению многих Роблес смог подняться на ноги и продолжить поединок, но британец, почувствовав "запах крови", прижал обескураженного оппонента к канатам и заставил его капитулировать при помощи рефери.

В итоге Дэйвис продлил свою беспроигрышную серию, одержав 16 победу, восемь из них нокаутом. А вот Роблес проиграл второй бой при 15 выигрышах.

 

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Метки:
Профессиональный бокс IBF

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