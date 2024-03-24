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Сенсационный нокаут в главном бою определил нового чемпиона

Сенсационный нокаут в главном бою определил нового чемпиона
©twitter.com/DAZNBoxing

В Шеффилде (Великобритания) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились американец мексиканского происхождения Хосе Сепеда (37-5, 28 КО) и британец Далтон Смит (16-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Если в первых раундах предпочтительнее смотрелся Сепеда, то в последующих Смит выровнял бой, а в пятом к неожиданности многих остановил соперника, пробив ему по корпусу: Сепеда взял колено и не смог продолжить поединок, который был рассчитан на 12 раундов.

Как итог, Смит продлил свою беспроигрышную серию, а также стал обладателем вакантного пояса WBC Silver в суперлегком весе.

Сепеда потерпел пятое поражение в карьере при 37 победах.

Хосе - двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2019) в первом полусреднем весе и по версии WBO (2015) в легком весе. Бывший обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2021-2022), чемпиона по версии WBC Silver (2020-2022), чемпион США по версии WBC (USNBC, 2019), чемпион по версии WBO International (2017-2018) в первом полусреднем весе. Бывший чемпион по версии WBA Inter-Continental (2018-2019) в легком весе. Входил в топ-5 лучших суперлегковесов мира.

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Метки:
WBC Профессиональный бокс

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