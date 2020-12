"Казахский король" получил бой за титул от WBO после первого поражения в карьере

Стала известна дата следующего боя казахстанского проспекта легкого веса Виктора Коточигова (12-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ринг "казахский король" вернется 19 февраля в рамках вечера бокса от MTK Global в Великобритании. Его соперником станет ирландец Гэри Калли (11-0, 5 КО). На кону в поединке, рассчитанном на десять раундов, будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.

🏆 TITLE FIGHT 🏆@BoxerCully to face Viktor Kotochigov for the vacant WBO European lightweight title 💥



DETAILS ➡️ https://t.co/F3Vl0c9Zcr#MTKFightNight

📅 Feb 19

📺 @espn+ / @IFLTV #TeamMTKGlobal pic.twitter.com/KSHkB1Fn7p