"Казахский король" получил бой за титул от WBO после первого поражения в карьере

Стала известна дата следующего боя казахстанского проспекта легкого веса Виктора Коточигова (12-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На ринг "казахский король" вернется 19 февраля в рамках вечера бокса от MTK Global в Великобритании. Его соперником станет ирландец Гэри Калли (11-0, 5 КО). На кону в поединке, рассчитанном на десять раундов, будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.
🏆 TITLE FIGHT 🏆@BoxerCully to face Viktor Kotochigov for the vacant WBO European lightweight title 💥— MTK Global 🌍 (@MTKGlobal) December 7, 2020
DETAILS ➡️ https://t.co/F3Vl0c9Zcr#MTKFightNight
📅 Feb 19
📺 @espn+ / @IFLTV #TeamMTKGlobal pic.twitter.com/KSHkB1Fn7p
Свой последний бой Коточигов провел в октябре в Дубае (ОАЭ), когда единогласным решением судей проиграл британцу Макси Хьюзу (22-5-2, 4 КО) и потерял титул WBC International. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере.
Калли же боксировал в августе в Саут-Киркби (Англия) и по итогам восьми раундов победил местного боксера Крэйга Вудраффа (10-6, 4 КО).
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