Жутким нокаутом закончился главный бой вечера бокса в США

Бывший претендент на титул в полутяжелом весе серб Радивое Калайджич (29-2, 21 КО), выпутавший за США, одержал досрочную победу над кубинцем Салливаном Баррерой (22-5, 14 КО), передают Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием на Whitesands Events Center в Плэнт-Сити (США) и был рассчитан на десять раундов.

В третьем раунде Калайджич отправил соперника в нокдаун, но Баррера сумел подняться и продолжить бой.

A COLD WAR HEATING UP ON PROBOX TV 🔥 Watch the main event LIVE 👉 https://t.co/3U1hbCh39q 📺 Brought to you by: https://t.co/3dMQUzWe8r #ProboxWNF #ProBoxTV #boxinglive #boxeo pic.twitter.com/n3fqFTaSn1

Казалось, поединок пройдет всю дистанцию, но уроженец Белграда внезапно активизировался за минуту до финального гонга и правым прямым вырубил кубинца, который в итоге выпал за канаты.

💥HUGE KO



Radivoje Kalajdzic brutally stops Sullivan Barrera in round 10.



Hot Rod dropped the Cuban in round 3, and was dominant throughout, closing his eye with a punch in round 2.



Surely the end of the road for the 42 year old Barrera pic.twitter.com/U9GUSbD5PL