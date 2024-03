Глухим нокаутом завершился боксерский бой в Японии

Быстрый нокаут состоялся на вечере бокса, который прошел на арене Korakuen Hall в Токио (Япония), передают Vesti.kz.

Это произошло в поединке между местным боксером первого наилегчайшего веса Рю Исогане (3-1-1, 2 КО) и Киттипхонгом Гингпхудшом (1-1, 1 КО) из Таиланда. Бой продлился чуть больше 1,5 минуты первого раунда, когда японец с одного удара отправил соперника в глухой нокаут.

Ryu Isogane 磯金龍 (3-1-1) 🇯🇵 lands a devastating first-round knockout against his Thai opponent Kittiphong Gingphudsha (1-1) 🇹🇭 in the light flyweight division in Tokyo, Japan. pic.twitter.com/rhppXLlDAA