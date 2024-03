Главный бой на вечере бокса в США превратился в одностороннее избиение

В Лас-Вегасе (США) состоялся главный бой вечера бокса за статус обязательного претендента по линии WBA и IBF между мексиканцем Уильямом Сепедой (30-0, 26 КО) и британцем Макси Хьюзом (26-7-2, 5 КО), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился после четвертого.

Если в первых двух раундах Хьюз оказывал более-менее достойное сопротивление, то в третьем и четвертом бой превратился в одностороннее избиение. Как итог, угол британца принял мудрое решение, не выпустив того на пятую 3-минутку.

Впрочем, смотрите сами:

The volume of William Zepeda is unmatched 🥊#ZepedaHughes pic.twitter.com/ZrHFFU7Auv