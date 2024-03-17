Главный бой на вечере бокса в США превратился в одностороннее избиение

В Лас-Вегасе (США) состоялся главный бой вечера бокса за статус обязательного претендента по линии WBA и IBF между мексиканцем Уильямом Сепедой (30-0, 26 КО) и британцем Макси Хьюзом (26-7-2, 5 КО), передают Vesti.kz.
Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился после четвертого.
Если в первых двух раундах Хьюз оказывал более-менее достойное сопротивление, то в третьем и четвертом бой превратился в одностороннее избиение. Как итог, угол британца принял мудрое решение, не выпустив того на пятую 3-минутку.
Впрочем, смотрите сами:
The volume of William Zepeda is unmatched 🥊#ZepedaHughes pic.twitter.com/ZrHFFU7Auv— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 17, 2024
Nonstop action from William Zepeda 😤#ZepedaHughes pic.twitter.com/UhCdHLyWNq— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 17, 2024
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