Двоюродного брата Тайсона Фьюри жестко нокаутировали в титульном бою

В Лондоне (Великобритания) состоялся захватывающий поединок, в котором британец Эллис Зорро (16-0, 7 КО) нокаутировал соотечественника и двоюродного брата Тайсона Фьюри - Хосеа Бертона (28-4, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в тяжелом весе был рассчитан на десять раундов, но завершился в седьмом, когда Бертон попятился назад и пропустил нокаутирующий удар, оказавшись на настиле ринга.

Таким образом, Зорро занес в свой актив 16 победу на профи-ринге, из них семь нокаутом. А Бертон потерпел четвертую неудачу при 28 выигрышах.

Ellis Zorro's devastating KO of Hosea Burton in round 7 of the BT Sport main event.pic.twitter.com/s3i8bdYTLq