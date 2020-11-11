BoxRec исключил "Канело" из рейтинга и поднял Головкина

Сайт BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Так, возглавлявший ранее рейтинг мексиканец Сауль "Канело" Альварес
был исключен из него, тогда как казахстанец Геннадий Головкин
, занимавший четвертое место, поднялся на третье. Первая строчка оказалась за британцем Тайсоном Фьюри
, вторая - за американцем Эрролом Спенсом
.
Топ-10 рейтинга P4P от BoxRec:
1. Тайсон Фьюри (Великобритания);
2. Эррол Спенс (США);
3. Геннадий Головкин (Казахстан);
4. Деонтей Уайлдер (США);
5. Теренс Кроуфорд (США);
6. Энтони Джошуа (Великобритания);
7. Мэнни Пакьяо (Филиппины);
8. Александр Поветкин (Россия);
9. Сергей Ковалев (Россия);
10. Шон Портер (США).
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