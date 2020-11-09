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Обрушил удары и заставил сдаться. Яркая победа Али Ахмедова в Алматы

Случилось это перед Новым годом.

Обрушил удары и заставил сдаться. Яркая победа Али Ахмедова в Алматы
Али Ахмедов. Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанец Али Ахмедов давно находится в списке топ-проспектов. Однако пока ему не удалось ворваться в элиту - он ждет подходящий момент. Вернее возможность, которой он, уверены, обязательно воспользуется.

Сейчас он также, как и многие бойцы, вынужден подстраиваться под коронавирусные реалии. Поэтому Vesti.kz предлагают вам вспомнить, как он ярко и четко разобрался в 2017 году с гостем из Азербайджана.


Практически три года назад Ахмедову было 22 года. Он только-только начинал стартовать в большом мире профи-бокса, не имея той базы, которая есть у него сейчас в полной доступности.

Тем не менее, он подавал надежды. Причем очень большие. Можно сказать, что Ахмедов находился в списке тех, за кем стоит следить в ближайшее время, в списке тех, кто способен проявить себя с лучшей стороны, а также в списке тех, кто лишен границ своих возможностей.

Бой с Исматом Эйнуллаевым должен был состояться спустя всего три недели после того, как Али провел свой последний бой. Однако этот факт его нисколько не смутил.



"Промежуток между боями получился небольшим. Тем не менее я чувствую себя отлично, замечательно. Плюс ко всему, мне ведь не впервые приходится боксировать в короткий промежуток времени. И всегда я чувствовал себя отлично.

Что касается подготовки, то после боя с американцем Уэбстером я прилетел в Алматы, и через два дня уже стартовал мой подготовительный процесс",- выразил тогда Ахмедов.

Для казахстанца выход на ринг 30 декабря 2017-го должен был стать 11-м в стартовавшей карьере. При этом сразу шестым за тот памятный год. Так что ритм у него был довольно высокий. 

"Мы на протяжении нашего лагеря неоднократно изучали Исмата. Смотрели его бой с нашим соотечественником Мадияром Ашкеевым. Что могу сказать. Он довольно неплох. Даже несмотря на то, что он поднялся в весовой категории - на десять килограммов вверх. Я смотрел его бой именно в этом дивизионе, 79,5 килограмма, хорошо выглядел. Выиграл техническим нокаутом.

Стоит тоже учитывать, что он шесть боев провел за год. Нельзя забывать об этом. Он в тонусе. У меня, кстати, шестой поединок, и он же - завершающий в этом году".



В общем, должен был состояться добротный рейтинговый поединок. Как раз за десять боев Ахмедов вошел в ТОП-40, и встреча с Исматом была отличной возможностью упрочить свои позиции под занавес года.

Как такового побоища не произошло. Все завершилось во втором раунде. Причем Али буквально забил своего соперника, вынудив того сдаться. Казахстанец первый раунд не был сильно активным по причине того, что готовился к 12 раундам. 

Правда во второй трехминутке он увеличил давление, обрушивал одиночные и серийные удары. Один из них видимо был прочувствован Исматом в полном объеме. Эйнуллаев дал понять рефери о невозможности продолжать бой, а спустя несколько секунд была зафиксирована сдача - технический нокаут.



"Я сразу не настраивался на досрочную победу. В одном из своих интервью говорил о своем принципе - не выходить на ринг с только одной мыслью о нокауте. Поэтому на бой с Эйнуллаевым я готовился ко всем 12 раундам.

Каждый удар может сделать итог всего поединка. Так что просто следует использовать все возможности, все шансы, которые появляются во время раундов. Тогда и будет успех. Я просто двигался в ринге, хотел для собравшихся дольше быть в ринге. Но все закончилось быстро.

Я ощутил большую поддержку, за что и хочется поблагодарить. Я горд, что выступал в родных стенах, перед родной публикой.

Недолго уже совсем до больших боев. И 2018 год для меня станет насыщенным. Опять же, хочу сказать, что я не могу сам себе выбирать соперников. Таких, которых я хочу видеть перед собой, с кем хочу встретиться в ринге. Тем не менее мы двигаемся вперед, оппозиция, в частности, во время защиты титула, растет. И вот-вот скоро будут встречи иного уровня",- озвучил тогда Али Ахмедов.

 

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Метки:
Казахстан Ахмедов Али

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