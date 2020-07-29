Титул WBC в андеркарте Головкина. Как Ахмедов стремительно разобрался с боксером из США

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Казахстанский боксер Али Ахмедов уверенно продвигается во втором среднем весе. К слову, он не так давно "пришел" в этот дивизион, успев завоевать титул от WBC. Сделал он это в США на легендарной арене Madison Square Garden.
Пояс WBC International Silver стал для него первым в новом весе. До этого Ахмедов провел несколько титульных боев в полутяжелом дивизионе. Так что он продолжил расширять свои горизонты, оказывать влияние в другой категории.
Это, безусловно, говорит о его качестве. Али эффективно может адаптироваться. И этот факт также говорит о том, что боксер в дальнейшем может покорить сразу несколько дивизионов. Комплекция у него прекрасная, индекс восстановления высокий. Так что при грамотном тренировочном процессе все возможно.
Сейчас он находится буквально в нескольких шагах от элиты. На сегодняшний день ему не хватает оппозиции, где бы он смог включить всю свою мощь во время работы в ринге.
Складывается ощущение, что пока ему не требовалось включаться, использовать все свои внутренние резервы. Никакого ускорения в развитии карьеры нет, поэтапно идет к своим рубежам, а значит, и на износ работать в ринге не требуется.
Ахмедов спокойно, без суеты разбирался с теми, против кого выставляли в ринге. Как любят говорить спортсмены: "Просто выполнял свою работу". Другими словами, Али успешно реализовывал план, составленный в команде.
И вечер бокса в Нью-Йорке, который состоялся летом прошлого года, не стал исключением.
Панчер выступил в андеркарте у казахстанца Геннадия Головкина, который бился с канадцем Стивом Роллсом. Перед знаковым боем была смена соперника. Изначально Ахмедов должен был биться против Абрахама Хана из США.
Однако позже произошла замена. И в противоположный угол был назначен другой американец Маркус МакДэниэл. Буквально за год до боя с Али Маркус пережил три огнестрельных ранения.
Причем некоторое время он также числился в списке завершивших карьеру. Но Маркус вернулся. И во многом решение было принято с тем фактом, что у него большая многодетная семья, которую следует содержать.
Бой был рассчитан на десять раундов. Правда, победитель определился намного раньше - в третьем.
Первый раунд прошел в неспешном ритме. Боксеры изучали друг друга, искали слабые места. Однако в его концовке Маркус упал, но рефери не стал отсчитывать нокдаун.
Но кульминация все равно не заставила себя долго ждать. Али в свойственной манере провел жесткую атаку, которую поддерживала серия мощных ударов. Соперник оказался в нокдауне, встал до завершения счета, но судья в ринге остановил бой. Стремительная развязка, уверенная победа Ахмедова и больше надежды на будущие покоренные вершины.
"Прежде всего хочу поблагодарить свою команду за проделанную работу. Хочу поблагодарить своего промоутера Геннадия Головкина за предоставленную возможность показать себя здесь.
Что касается выступления, я очень хорошо подготовился. Мы проделали хорошую работу. Я наслаждаюсь атмосферой. Спасибо всем. Это было моей мечтой - выступить на MSG, и теперь она сбылась, и я счастлив.
Мы все контролировали (в бою). Я слушал своего наставника в углу, что он мне говорил. Мы были готовы ко всему. Я чувствую себя отлично. Спасибо всем, кто смотрит и болеет", - сказал Ахмедов в интервью в ринге после боя.
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