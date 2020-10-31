Участники боя за звание чемпиона мира прошли взвешивание

25-летний американец Джервонта Дэвис
(23-0, 22 КО) и 32-летний мексиканец Лео Санта Крус
(37-1-1, 19 KO) прошли обязательную процедуру взвешивания перед титульным боем, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Оба боксера успешно уложились в лимит второго полулегкого веса до 59 килограммов.
Поединок пройдет 31 октября в Сан-Антонио (США) на арене Alamodome, его в прямом эфире покажет "Хабар" - трансляция в Казахстане начнется 1 ноября в 08:00 по времени Нур-Султана.
На кону будут стоять пояса WBA Regular в легком весе до 61,2 килограмма (Дэвис) и WBA Super во втором полулегком весе до 59 килограммов (Крус).
Также в этом вечере бокса регулярный чемпион WBA в первом полусреднем весе Марио Барриос встретится с Райаном Карлом, а бывший чемпион мира в этом весе Реджис Прогрейс проведет поединок против Хуана Эральдеса.
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