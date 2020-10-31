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Участники боя за звание чемпиона мира прошли взвешивание

Поединок в прямом эфире покажут в Казахстане.

Участники боя за звание чемпиона мира прошли взвешивание
Фото: boxingscene.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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25-летний американец Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) и 32-летний мексиканец Лео Санта Крус (37-1-1, 19 KO) прошли обязательную процедуру взвешивания перед титульным боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба боксера успешно уложились в лимит второго полулегкого веса до 59 килограммов.

Поединок пройдет 31 октября в Сан-Антонио (США) на арене Alamodome, его в прямом эфире покажет "Хабар" - трансляция в Казахстане начнется 1 ноября в 08:00 по времени Нур-Султана.

На кону будут стоять пояса WBA Regular в легком весе до 61,2 килограмма (Дэвис) и WBA Super во втором полулегком весе до 59 килограммов (Крус).

Также в этом вечере бокса регулярный чемпион WBA в первом полусреднем весе Марио Барриос встретится с Райаном Карлом, а бывший чемпион мира в этом весе Реджис Прогрейс проведет поединок против Хуана Эральдеса.

 

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Метки:
Профессиональный бокс

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