Коварный допинг, или поспешное решение Жакиянова бросить профи-бокс

Можно с уверенностью сказать, что и в 2020 году Жанат Жакиянов мог боксировать на высоком уровне, с большими скоростями. Однако яркий казахстанец в 2018-м принял решение завершить свою карьеру, полную событий, преград и движения против течения.



"Самурай" недолго наслаждался своим долгожданным триумфом, но при этом он успел насытиться несправедливостью. Ее хватило ровно настолько, чтобы он снял перчатки, повесил на выходе из зала и ушел. Подробнее о поспешном решении - в материале Vesti.kz.



Именно так. Именно поспешное решение. Ведь ZZ легко мог еще несколько лет дарить болельщикам позитивные эмоции, которые бы вызывали его стиль, стремление, сила, воля и мастерство, приправленные способностью достойно и молча преодолевать какие-то барьеры.А их было огромное количество в жизни. Он не 29 раз выходил на ринг. Вся его карьера - это один сплошной поединок.Но, как говорится, а также как мы применяли определение к Жакиянову, у самурая нет цели, только путь, наполненный лишениями, жертвами, проявлениями отваги и силы, криками, болью, дисциплиной и воспитанием в себе личности.Не верится, что на нем сказалось поражение. Ведь уступал он и раньше. В шестом поединке, который он провел на профи-ринге, Жанат проиграл во время выезда в Россию. ZZ справился с неудачей, став в итоге чемпионом мира.Так что ощущение проигрыша вряд ли диктовало ему какие-то условия. И фон, оказавшийся неблагоприятным, был создан совершенно иным вмешательством, более сложным для восприятия, более сложным для организации сопротивления.А его, собственно, и не было. После фатального поражения Жакиянов на время выпал из поля зрения, пытался восстановить свой внутренний мир после странного судейства, и в итоге без попыток вернуться активность он решил завязать со всем этим делом.

Возраст позволял ему драться. Тем более на момент событий в ринге он выглядел просто прекрасно. Лет пять мог свободно пару поединков в год проводить.



Кстати, вряд ли даже судейство в Великобритании в бою против британца его так выбесило. Здесь речь о другом. Ключевым моментом всей истории является то, что тот самый британец, Райан Барнетт не сдал обязательный допинг-тест после боя.



ZZ и его окружение подали протест в IBF и WBA, который в итоге не был даже рассмотрен Британским Советом по боксу, отвечающим за вопросы допинга британских спортсменов.



Он и так все время боролся с какими-то обстоятельствами. А тут еще и явная несправедливость просто уничтожила последнее желание вновь попробовать вернуть вершину - дадут ли?







Вот и ZZ задавался таким вопросом. В итоге после отпуска он так и не вышел на ринг. Поспешное решение, что сказать. Наверняка несколько громких встреч провел бы.



После ухода он был назначен директором областной детско-юношеской школы олимпийского резерва по боксу в Петропавловске...