Коварный допинг, или поспешное решение Жакиянова бросить профи-бокс

Можно с уверенностью сказать, что и в 2020 году Жанат Жакиянов мог боксировать на высоком уровне, с большими скоростями. Однако яркий казахстанец в 2018-м принял решение завершить свою карьеру, полную событий, преград и движения против течения.
"Самурай" недолго наслаждался своим долгожданным триумфом, но при этом он успел насытиться несправедливостью. Ее хватило ровно настолько, чтобы он снял перчатки, повесил на выходе из зала и ушел. Подробнее о поспешном решении - в материале Vesti.kz.
Возраст позволял ему драться. Тем более на момент событий в ринге он выглядел просто прекрасно. Лет пять мог свободно пару поединков в год проводить.
Кстати, вряд ли даже судейство в Великобритании в бою против британца его так выбесило. Здесь речь о другом. Ключевым моментом всей истории является то, что тот самый британец, Райан Барнетт не сдал обязательный допинг-тест после боя.
ZZ и его окружение подали протест в IBF и WBA, который в итоге не был даже рассмотрен Британским Советом по боксу, отвечающим за вопросы допинга британских спортсменов.
Он и так все время боролся с какими-то обстоятельствами. А тут еще и явная несправедливость просто уничтожила последнее желание вновь попробовать вернуть вершину - дадут ли?
Вот и ZZ задавался таким вопросом. В итоге после отпуска он так и не вышел на ринг. Поспешное решение, что сказать. Наверняка несколько громких встреч провел бы.
После ухода он был назначен директором областной детско-юношеской школы олимпийского резерва по боксу в Петропавловске...
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