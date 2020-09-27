Экс-обладатель двух титулов решением победил несостоявшегося соперника Шуменова в финале Суперсерии

В Мюнхене бывший обладатель чемпионских титулов WBC и WBO в тяжелом весе до 90,7 килограмма Майрис Бриедис
(27-1, 19 KO) из Латвии победил кубинца Юниера Дортикоса
(24-2, 22 KO) в финале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Бриедису - 117-111 (дважды) и 114-114.
Как итог, Дортикос не смог защитить титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. При этом Бриедис завоевал звание лучшего в дивизионе от журнала The Ring, а также Кубок Али, который вручается победителю турнира.
Финал должен был состояться еще 21 марта, однако из-за пандемии COVID-19 несколько раз переносился.
Напомним, что в апреле 2017 года Дортикос планировал провести бой с Бейбутом Шуменовым
, но казахстанец из-за травмы глаза отменил
поединок и завершил карьеру, вернувшись на ринг лишь в июне 2018-го (на данный момент боец неактивен). Тогда пояс WBA (Regular) перешел к кубинцу.
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