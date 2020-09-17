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Алимханулы показал видео подготовки к бою с небитым боксером

Соперник входит в топ-15.

Алимханулы показал видео подготовки к бою с небитым боксером
Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) представил видео тренировки в рамках подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz

Поединок состоится 9 октября на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарте вечера бокса, организатором которого выступит Top Rank.

Соперник Алимханулы пока неизвестен, хотя ранее сообщалось, что им будет небитый боксер, входящий в топ-15.

Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона мира WBC в полулегком весе между Эмануэлем Наваррете (31-1, 27 КО) и Рубеном Вильей (18-0, 5 КО).

В последний раз 27-летний Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО).

Возвращение на ринг казахстанца ожидалось весной. 28 марта в Квебеке (Канада) он должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек

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