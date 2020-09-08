"До чего же он переоценен!". Чавес рассказал о хитростях "Канело" с весом и назвал победителя в боях с Головкиным

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"До чего же он переоценен!". Чавес рассказал о хитростях "Канело" с весом и назвал победителя в боях с Головкиным

Он также ответил на вопрос, является ли "Канело" лучшим из лучших.

"До чего же он переоценен!". Чавес рассказал о хитростях "Канело" с весом и назвал победителя в боях с Головкиным
Фото: с сайта mediotiempo.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (51-4-1, 33 КО) раскритиковал своего звездного соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО), которому он проиграл в мае 2017 года "в одну калитку".

"Он хорош, спору нет. Но до чего же он переоценен! Как по мне, во всех его предыдущих десяти боях у него было преимущество в весе. Считаю, что в двух схватках с Геннадием Головкиным он одну проиграл, а вторую свел вничью. В бою с Мигелем Котто вполне можно было дать ничью, а меня он и вовсе оболванил с весом. Вы же знаете, что официальное взвешивание состоялось в 9 часов вечера, а затем до часа дня я не мог кушать (взвешивание в день боя). Это вообще неслыханно. Что-то новое в истории бокса.

Главное - соответствующий вес. И тогда можно было бы провести реванш. Да, тогда было очень обидно проиграть. Особенно понимая, что произошло на самом деле. Знаю на 100 процентов, что если бы я был готов лучше, то дал бы хороший бой. А так поединок получился скучным. И тогда, в тот момент карьеры, я вообще о боксе не думал. О чем угодно, но только лишь не о боксе. Я подготовился к бою, но работал без огонька, без страсти, без желания стать лучшим в мире. Является ли "Канело" лучшим из лучших? Нет, точно нет. Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс точно круче", - приводит слова Чавеса vRINGe.com

Напомним, Чавес-младший вернется на ринг 25 сентября в Мексике, где попытается нанести дебютное поражение соотечественнику Марио Касаресу в рамках полутяжелого веса. Интересно, что на любительском уровне в активе Касареса есть победа над "Канело", когда он взял верх в 2004 году в финале национальной олимпиады.

Казахстанец Геннадий Головкин дважды встречался с "Канело", но в обоих случаях были зафиксированы спорные результаты. Сначала по мнению судей была ничья, а затем и вовсе GGG проиграл.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Чавес Хулио Сезар Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:54
Бокс

Титульный бой между Усиком и Уайлдером? В профессиональном боксе могут ввести новую весовую категорию
Сегодня
13:41
Бокс

"До чего же он переоценен!". Чавес рассказал о хитростях "Канело" с весом и назвал победителя в боях с Головкиным
Сегодня
09:11
Бокс

Соперник тренировавшегося с GGG британца может оспорить мировой титул с Усиком
Вчера
15:27
Бокс

Джукембаев вошел в топ-10 рейтинга The Ring
Вчера
09:14
Бокс

Российский боксер из Узбекистана нокаутировал филиппинца в первом раунде
Вчера
07:57
Бокс

Экс-сопернику Головкина увеличили гонорар за бой с чемпионом мира
6 сентября
22:12
Бокс

Казахстанец с титулом от WBC получил бой с одним из авторов главной сенсации в боксе в 2020 году
6 сентября
10:41
Бокс

Сондерс рассказал о других вариантах на случай срыва боя с "Канело"
5 сентября
12:49
Бокс

Досрочно проигравший GGG Келл Брук намерен одержать историческую победу над чемпионом мира
5 сентября
07:34
Бокс

Чемпион мира и экс-соперник Головкина могут выступить в одном вечере бокса
4 сентября
16:59
Бокс

Бой тренировавшегося с GGG британца с топовым супертяжем вновь может быть перенесен
4 сентября
16:16
Бокс

Экс-претенденты на бой с Головкиным начали переговоры
3 сентября
12:42
Бокс

У "Канело" возникли серьезные разногласия с DAZN
2 сентября
19:54
Бокс

Деревянченко после поражения от Головкина приготовился к нокауту в бою с чемпионом мира
2 сентября
12:41
Бокс

Казахстанский спарринг-партнер "Канело" получил соперника на дебютный бой в России
1 сентября
18:02
Бокс

"Все будут бояться его". Энтони Джошуа может провести бой с 22-летним соотечественником
1 сентября
15:30
Бокс

Стали известны дата и место следующего боя Каната Ислама
31 августа
21:39
Бокс

Непобежденный в профи чемпион WSB из "Астана Арланс" встретится с не дравшимся шесть лет боксером
31 августа
14:20
Бокс

Бешеная форма. Тайсон показал новое эпичное видео с тренировки
31 августа
07:12
Бокс

Фьюри призвал Джошуа "быть мужиком" и подраться в декабре
30 августа
13:34
Бокс

Бросавший вызов Головкину призер лондонской Олимпиады забил соперника в первом раунде
30 августа
12:01
Бокс

Видео нокаута, или как казахстанский боксер выиграл бой с гонгом в первом раунде
30 августа
11:50
Бокс

Казахстанец выиграл шестой бой нокаутом после пяти встреч за один месяц и трехлетнего перерыва
30 августа
11:07
Бокс

Проигравший казахстанцу на ЧМ-2019 американец одержал вторую победу в профи
30 августа
10:20
Бокс

Рамирес защитил свои титулы чемпиона WBC и WBO в бою с Постолом
30 августа
09:13
Бокс

Британский супертяж эффектно нокаутировал соперника после трех нокдаунов
30 августа
09:01
Бокс

Эрисланди Лара защитил свой титул чемпиона WBA и завоевал пояс IBO
30 августа
08:09
Бокс

Тренировавшийся с Головкиным экс-соперник "Канело" потерпел поражение после смены соперника за сутки до боя
30 августа
07:31
Бокс

Польский боксер одержал победу в первом бою после поражения от чемпиона мира в весе Головкина
29 августа
12:24
Бокс

Нашелся претендент на бой с Кроуфордом вместо экс-соперника Головкина
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика