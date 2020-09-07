Экс-сопернику Головкина увеличили гонорар за бой с чемпионом мира

Переговоры о поединке чемпиона мира WBO в полусреднем весе до 66,7 килограмма американца Теренса Кроуфорда
(36-0, 27 КО) и экс-чемпиона из Великобритании Келла Брука
(39-2, 27 КО) близки к завершению, сообщает Boxingnews24.com
.
Бой планируют провести 14 ноября.
Ранее Бруку за проведение поединка предлагали 1,5 миллиона долларов, но британца эта сумма не устроила. В результате его гонорар увеличили до двух миллионов долларов.
Британец не боксировал в полусреднем дивизионе с момента своего поражения от американца Эррола Спенса в 2017 году.
Кроуфорд последний раз выходил на ринг в декабре и победил литовца Эгидиуса Каваляускаса.
Брук известен также по бою с казахстанцем Геннадием Головкиным
, которому осенью 2016 года проиграл
техническим нокаутом в пятом раунде. За тот бой Келл получил рекордный гонорар в три миллиона фунтов.
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