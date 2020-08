Непобежденный казахстанский боксер с двумя титулами вернулся в США для проведения тренировок

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) прибыл в США для подготовки к бою, сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в твиттере боксер поделился снимком, отметив, что скоро начнет тренировки.

"Мы в США. Скоро начнем тренировки",- написал Алимханулы.

We are in ????????. We'll start training soon. pic.twitter.com/gI7tkUyzsN — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) August 2, 2020

Напомним, ранее казахстанец рассказал, что вернется в США, а до конца года планирует провести три боя.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года в США, нокаутировав в шестом раунде канадца Альберта Онолуносе.

Казахстанец владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global. Он должен был провести защиту 28 марта в Квебеке (Канада), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.