В боксе появился еще один претендент на лучший нокаут 2020 года

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Мощным нокаутом завершился бой между французами Миланом Пратом и Джонатаном Окито, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок первого среднего веса стал главным событием вечера бокса, который прошел 30 июля в Париже. Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился в третьем победой Прата. Нокаут уже внесли в кандидаты на звание лучшего в 2020 году.
Brutal club KO of the year contender today in Paris, France! 20 year old super welterweight Milan Prat (6-0, 3 KO's) with the vicious KO-3 victory over Jonathan Okito (4-3-1) in the main event today pic.twitter.com/Dp2yzooOIq
— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) July 30, 2020
Для 20-летнего Прата эта победа стала шестой (три нокаутом) в шести боях, а Окито потерпел третье поражение - также в его активе четыре победы (три нокаутом) и одна ничья. Победитель пять из шести своих поединков провел на родине, но один раз выступал в Бельгии, а проигравший пока дрался только во Франции.
When you are fighting in Cirque Bormann in Paris, this is the kind of ring entrance you use. And when you do, this is the kind of KO you deliver. 20yr old super welterweight Milan Prat (6-0, 4 KO’s) with the vicious KO-3 of Jonathan Okito (4-3-1) in Paris, France yesterday pic.twitter.com/q675QIFSIv
— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) July 31, 2020
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!