Хоккей

Дмитрий Казионов

Россия  Россия
Возраст
41 год
Действующий
Да
Дата рождения
13 мая 1984
Команды
Стальные Лисы (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Континентальная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Металлург М

Игры
2

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Металлург М

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Торпедо Н

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Сочи

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Металлург М

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Динамо М

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Северсталь

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

