Дмитрий Казионов
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Металлург М
Игры
2
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Металлург М
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Торпедо Н
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Сочи
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Металлург М
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Динамо М
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Северсталь
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2