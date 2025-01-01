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Волейбол

Фарида Маулен

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
18 июля 2003
Команды
Грация KZ
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
61
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